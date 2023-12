Un Natale di sconti “incrociati” tra i negozi del Centro commerciale naturale e i supermercati Conad

Grosseto: Dopo il successo delle scorse edizioni, torna anche quest’anno durante tutto il periodo dello shopping natalizio “Grosseto al centro naturale del nostro cuore”, frutto dell’accordo tra Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto, e il Centro Commerciale Naturale “Centro Storico Grosseto”.



Si tratta di una iniziativa che promuove sconti incrociati: fino al 17 gennaio 2024, tutti i possessori di Carta Insieme Conad, facendo la spesa in uno dei supermercati Conad di Grosseto e Pet Store Conad, ottengono una cartolina che dà diritto ad uno sconto esclusivo nei negozi del centro storico aderenti all’iniziativa, da spendere entro il 31 gennaio 2024. Al tempo stesso, sempre fino al 17 gennaio 2024, per ogni acquisto effettuato nei negozi del centro storico aderenti all'iniziativa, i possessori di Carta Insieme Conad ottengono uno sconto di 5 euro da utilizzare entro il 31 gennaio 2024 in tutti i punti vendita Conad della città e al Pet Store Conad, su una spesa minima, pari a 20 euro, in prodotti a marchio Conad confezionati; Sapori&Dintorni Conad, Sapori&Idee Conad, Conad Verso Natura, Conad Piacersi, Alimentum Conad, Conad Essentiae, Conad Baby, Conad Petfriends, Parafarmacia Conad.

“L’accordo nasce dall’idea che sia importante collaborare affinché la città cresca in equilibrio, dalle periferie al centro, come luogo speciale di incontro della comunità. – commenta Paolo degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale srl, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto –Per mantenere vivi i centri storici, oltre a sostenere gli eventi è importante anche preservare e incentivare la presenza dei piccoli negozi, che non solo forniscono servizi e prodotti, ma contribuiscono a creare un'atmosfera vivace e accogliente.”

Conad, quest’anno, farà una ulteriore donazione di 100 stelle di Natale per abbellire i negozi del Centro commerciale naturale aderenti all’iniziativa.

“Sono davvero soddisfatta di questa nuova collaborazione tra Cnn e i supermercati Conad di Grosseto – afferma Agata Rienzo, presidente del CCN Centro Storico Grosseto - perché è la dimostrazione che fare squadra è possibile anche tra due realtà apparentemente diverse. Sin dall’insediamento del nuovo CCN l’obiettivo è sempre stato quello di creare alleanze per il nostro bellissimo centro storico e siamo convinti che questa sia la strada da seguire per ottenere dei risultati duraturi. Ringrazio Conad che è già nostro main sponsor per tutti gli eventi, per questo ulteriore segno di fiducia, che porterà benefici reciproci, ai nostri negozi e ai supermercati Conad.”

“La contesa fra grande distribuzione e piccolo commercio – commenta Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti - può trovare delle vie di fuga, addirittura di collaborazione proficua, in cui entrambe le realtà stimolano la frequentazione reciproca, soprattutto a beneficio del negozio di vicinato, come nel caso della collaborazione instaurata fra CCN del centro storico di Grosseto e Conad, non solo con la sponsorizzazione degli eventi, ma anche con campagne come quella proposta per questo periodo natalizio, alla quale va il nostro plauso come associazione di categoria del commercio, turismo e servizi.”

“Tutte le iniziative che contribuiscono a stimolare la frequentazione del centro storico sono importanti, anzi necessarie. – sottolinea Gabriella Orlando, direttore di Ascom Confcommercio Grosseto - Confcommercio Grosseto plaude a questa azione di co-marketing anche perchè voluta da un importante marchio della grande distribuzione quale è Conad. È evidente che il commercio di vicinato deve poter coesistere con la grande distribuzione, ma è fondamentale l'equilibrio tra le due tipologie. Equilibrio che, a nostro avviso, a Grosseto è saltato. Tutti dovremmo avere a cuore il mantenimento del tessuto commerciale costituito dai negozi di prossimità, senza i quali le nostre città rischiano di svuotarsi anche del significato umano del quale tutti quanti abbiamo bisogno. Noi di Confcommercio continuiamo a lavorare per promuovere e sostenere iniziative come questa”.

I negozi aderenti: Farm Holidays Sconto 10% sui soggiorni in agriturismo; Mifood Sconto 20% su un conto di minimo 30€; La Chiccaia Sconto 10% su vini e liquori, Sconto 1€ su cialde e capsule; Ayr Vintage Sconto 10% su una spesa minima di 40€; Libreria Paoline Sconto 5% sui libri e 10% su oggetti e articoli da regalo su una spesa minima di 30€; Libreria Mondadori Sconto 5% su una spesa minima di 30 €; Erboristeria Stellini Sconto 10%; CandyLand by Raffy Sconto 10%; Madamadoré Sconto 15% sui giocattoli; Bottega Cirimangio Sconto 20% sulle polpette; Coincasa Sconto 10%; Olga Art Studio Sconto 10% sui prodotti Sistem Professional Wella; Scarpe di Maremma Camarri Sconto 5% su calzature e 10% su borse; Erboristeria Pacini Sconto 10% su una spesa minima di 10 €; Ragazzi Italiani Sconto 20% su articoli selezionati; Blanchard Sconto 10%; Number One Sconto 20% su articoli selezionati; Boutique Santini Sconto 10%; Capolinaro Sconto 20% su birre e vino; Satashoes Sconto 10%; Boys & Girls Sconto 10 %; Miss B Sconto 10%; Loft Sconto 10 % sulla cantina; Quandobasta Sconto 20%; Babilonia Sconto 20% su articoli selezionati; Caffè Ricasoli Sconto 20% sull’aperitivo; Movida Sconto 10% su pranzo e cene; Comix Café Sconto 20% sul pranzo o 15% sui giochi da tavolo& gadget o5% sui fumetti e libri; Wooden Beer shop Sconto 20% su birre alla spina; Lavatoi Cocktail Bistrot Sconto 20% sulla cena; Happy yo Sconto 10% sui barattoli da asporto; Bottega Ottica Ricasoli Sconto 25% su occhiali da vista e da sole; Andrea Manni Ltd Sconto 10% sui servizi e sui prodotti; Stamperia Timbrificio Pezzi Sconto 20% su articoli selezionati; Ottica Ballerini Sconto 30% su un selezione di prodotti; Parronchi Sconto 10%; Vermuttino Sconto 20 % sul pranzo; Caffè aldobrandeschi Sconto 10% sul pranzo.