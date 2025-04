"Un mondo di fratelli di pace e di lavoro 2025". Primo Maggio a Manciano

Manciano: La più nobile e antica delle manifestazioni di unità civile dei mancianesi: "Un mondo di fratelli di pace e di lavoro" è un memoriale della grande manifestazione del 1° maggio 1945, quando il popolo di Manciano celebrò la pace e il lavoro sulle colline di San Giovanni.

Un evento celebrato ogni anno, con una continuità e una partecipazione da conservare e promuovere.

Ecco il programma delle tradizionali celebrazioni della Festa della Liberazione e della Festa dei Lavoratori, organizzate dal Comune di Manciano in collaborazione con Consulta per il Sociale e le Politiche Giovanili, CGIL, Anpi Manciano e Arci Manciano.

- Ore 09.00: Tradizionale rinfresco presso la Camera del Lavoro, offerto dallo SPI-CGIL (via Circonvallazione Nord, 39/b)

- Ore 10.00: Raduno delle delegazioni in piazza Garibaldi e partenza del corteo accompagnato dalla Filarmonica “G. Verdi” di Montemerano, che percorrendo le vie cittadine raggiungerà il Monumento ai Caduti per la Libertà (itinerario: piazza Garibaldi, via Morvidi, via XX Settembre, via Marsala, piazza della Pace, via Gramsci)

- Ore 11.30: Deposizione di una corona di fiori al Monumento ai Caduti per la Libertà per la CELEBRAZIONE DELL’80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA DAL NAZIFASCISMO E DELLA FESTA DEI LAVORATORI. Interventi di Mirco Morini (sindaco di Manciano), Pierre Combes (sindaco di Nyons - Comune francese gemellato con Manciano), Lucio Niccolai (ANPI Manciano), Cinzia Tomassoli (Consulta per il Sociale e le Politiche Giovanili), Donatella Pozzi (ARCI Manciano) e Cristoforo Russo (CGIL Grosseto)

- Dalle ore 13.00: Pranzo al sacco e musica dal vivo presso il centro di aggregazione La Pesa (via Circonvallazione Sud)