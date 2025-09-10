Un minuto di silenzio per i bambini vittime di guerra

Il Forum Provinciale delle Associazioni del Genitori nella Scuola (FoPAGS) della provincia di Grosseto ha deciso di supportare l'iniziativa nazionale rilanciata in questi giorni dal Coordinamento Genitori Democratici APS.

Grosseto: Nel 2024 e nel 2025 sono state messe a dura prova l’integrità delle istituzioni democratiche e i diritti umani nel mondo: guerre, repressioni, violenze hanno sconvolto l’umanità e proprio i bambini e le bambine sono state le prime vittime innocenti delle brutalità perpetrate. Per tutto questo crediamo che siano proprio le nuove generazioni a ricordare i valori di solidarietà e fratellanza tra i popoli, gli stessi principi contenuti nella Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza a protezione dei minori anche in contesti di guerra. Facciamo quindi nostro l’appello per lanciare, nei primi giorni di apertura della scuola, un’azione simbolica, un minuto di silenzio per far sentire tutti gli alunni/e, studenti e studentesse vicini, con un abbraccio virtuale, a chi a scuola non può più andare perché ucciso/a, in terreno di guerra, da micidiali ordigni di morte o da stenti e privazioni:

Un minuto di silenzio per chiedere di cessare i bombardamenti nelle zone di guerra, di ritrovare la strada della pace e della convivenza civile tra popoli, nel rispetto delle diverse etnie, religioni, culture.

per essere vicini alle migliaia di bambine/i, studenti e insegnanti che non possono andare a scuola, perché scuole e università sono state distrutte e la loro vita è in costante pericolo. Un minuto di silenzio per non dimenticare che, nonostante le bombe e la morte, ci sono persone che resistono, continuano ad essere vicine a bambini e bambine, li difendono, li curano, continuano ad insegnare loro, nonostante le condizioni disumane in cui si trovano. Il loro impegno difende la dignità di tutta l’Umanità e di ciascuno di noi.



Forum Provinciale delle Associazioni dei Genitori della Scuola