Un mare di amici 2025

Il 16 maggio in Terrazza Mascagni l’iniziativa per la salvaguardia dell’ambiente

Livorno: Come ogni anno, si svolgerà venerdì 16 Maggio a partire dalle ore 9 presso la Terrazza Mascagni la giornata finale del progetto “Un mare di amici”.

Quest’anno l’evento si integra all’interno della più ampia programmazione degli appuntamenti previsti per “Blu Livorno – la Biennale del Mare e dell’Acqua”, che celebra l’ambiente marino e le sue preziose risorse e sarà arricchito dalla compartecipazione della Protezione Civile Comunale di Livorno, presente con ben 17 associazioni di volontariato accreditate.

Ricchissimo il calendario degli eventi in programma che vedrà protagonisti oltre mille studenti degli Istituti Superiori della città di Livorno e provincia. Tra loro anche gli alunni che Capitaneria di Porto, Educazione e Promozione della Salute – ASL Toscana Nord Ovest, ARPAT, Società Nazionale Salvamento - sezione Livorno mare hanno già incontrato nell’ambito delle attività educative condotte durante l’anno scolastico. Il progetto, promosso con la convinta adesione dell’Ufficio Scolastico Provinciale, è finalizzato a stimolare percorsi di educazione alla salute e alla salvaguardia dell’ambiente, in particolare di mare e coste, nell’ottica “One Health”.

Nella suggestiva cornice della Terrazza Mascagni, gli studenti potranno visitare gli stand dei promotori dell’iniziativa e quelli di tanti altri Enti impegnati nella difesa del mare e dell’ambiente e nella ricerca scientifica applicata al mare e al clima, oltre che quelli delle associazioni di volontariato. Saranno inoltre presenti: l’Area Marina Protetta delle Secche della Meloria, il Centro Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Bioeconomia, il Consorzio LAMMA, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la Lega Navale Italiana, l’associazione Marevivo Toscana, il WWF, il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, i Servizi Tecnico Nautici del porto di Livorno.

Mentre i ragazzi e le ragazze visiteranno gli stand, i sub volontari di Marevivo Toscana rimuoveranno i rifiuti dai fondali antistanti la Terrazza sotto l’occhio vigile e la collaborazione del V° Nucleo sommozzatori della Guardia Costiera.

Riprenderà poi il mare la tartaruga “Franca”, esemplare di Caretta Caretta giunta all'Acquario di Livorno il 27 aprile scorso dopo essere stata trovata a galleggiare in difficoltà nelle acque dell'isola d'Elba. Curata nell’apposito Centro di recupero e riabilitazione ha riacquistato un buono stato di salute (quasi 30 chili di peso e 60 centimetri di lunghezza) per tornare libera e grazie ad un tag satellitare dell'università di Pisa potrà essere seguita nelle sue future nuotate nel Mar Mediterraneo.

Alle ore 10:30 al Teatro Terrazza, dopo il saluto delle Autorità agli studenti, è anche previsto un momento celebrativo del 160° anniversario di fondazione del Corpo delle Capitanerie di porto con proiezione di video e cortometraggi.

Tantissime, inoltre, le attività laboratoriali e pratiche previste, con il personale ARPAT che proporrà dei focus sulla biodiversità marina e sulle specie vegetali e animali che popolano il Santuario Pelagos e che simulerà, insieme ai biologi della Guardia Costiera e alle scolaresche, il prelievo e l’analisi di campioni di acqua di mare anche finalizzati alla valutazione della balneabilità.

A partire dalle 11, sotto il coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di porto e della Protezione Civile comunale, si vedranno all’opera gli elicotteri e le motovedette della Guardia Costiera e i professionisti della Società Nazionale Salvamento che simuleranno delle operazioni di salvataggio di bagnanti in difficoltà, attraverso il personale specialista aerosoccorritore, il personale brevettato e addestrato ma anche con l’aiuto dei cani “Ettore” e “Ariel”.

Non mancheranno, per tutti, utili consigli su come vivere il mare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente e della legalità.

L’evento, naturalmente, è aperto anche alla cittadinanza che è invitata a partecipare numerosa per condividere con gli organizzatori ed i ragazzi l’importante messaggio di tutela e valorizzazione promosso.