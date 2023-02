Un intervento di 30 mila euro per la realizzazione di un parco giochi inclusivo

Oltre 11 mila euro di risorse regionali per la valorizzazione del parco del Chiusone a Roccastrada



Roccastrada: Un intervento per la riqualificazione e valorizzazione dell’area a verde del Parco del Chiusone per un importo complessivo di 30 mila euro, dei quali 24 mila per lavori sta per concretizzarsi nel capoluogo.

I lavori sono finanziati per oltre 11 mila euro grazie ad un finanziamento della Regione Toscana in attuazione della Legge regionale 31 gennaio 2022 n.3 “Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni” e per la restante parte con risorse del bilancio comunale.

Cosa prevedono i lavori: l’intervento è finalizzato ad una complessiva valorizzazione dell’area a verde del parco, mediante la realizzazione di un parco giochi inclusivo che possa garantire prioritariamente maggiore fruibilità anche da parte di bambini portatori di disabilità. E’ prevista inoltre la manutenzione straordinaria dei percorsi esistenti e la manutenzione della recinzione della pista di pattinaggio.

Nello specifico gli interventi previsti nel progetto e da realizzarsi sono un nuovo parco giochi ecosostenibile ed inclusivo certificato in plastica seconda vita, con pavimentazione antitrauma sulla quale verranno installate tutte le varie attrezzature (pannelli interattivi, altalena e gioco a molla per un utilizzo anche per i bambini diversamente abili). E’ prevista inoltre la sistemazione della pista polivalente mediante la sostituzione dei pannelli in rete elettrosaldata della recinzione attuale in metallo con pannelli antitrauma.

“Accessibilità ed inclusività sono i due temi centrali su cui si è sviluppato il progetto – queste le parole del Sindaco Francesco Limatola - che è così riuscito ad intercettare il finanziamento regionale con l’obiettivo di assicurare la partecipazione all’esperienza sociale a un’ampia base di utenti, fondamentale per la crescita e il benessere della comunità e la crescita psico-sociale dei bambini. Un analogo finanziamento a valere sull’annualità 2023 è stato preso per il parchino di Torniella per il quale, una volta approvato il bilancio, procederemo alla realizzazione ”.