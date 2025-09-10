Un insulto che ferisce tutti: il CNDDU al fianco di Lorella Ronconi

Dal grave episodio di Grosseto un appello a istituzioni, scuola e cittadini: costruire ogni giorno una cultura del rispetto e della convivenza civile.

Grosseto: Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani vuole esprimere la propria profonda indignazione per quanto accaduto a Grosseto, dove Lorella Ronconi, responsabile dello sportello Info Handicap del Comune e da anni impegnata nella difesa dei diritti dei disabili, è stata vittima di un insulto inaccettabile.

Mentre si trovava con la propria assistente all’ingresso di un centro commerciale, un’automobilista ha guidato a tutta velocità nel parcheggio, minacciando fisicamente la loro incolumità. La risposta della donna è stata un insulto violento e gratuito: parole che non hanno nulla a che vedere con l’educazione o il rispetto.

Questo episodio mette in luce una realtà che purtroppo conosciamo: troppe persone continuano a reagire con aggressività e ignoranza verso chi è più fragile o semplicemente diverso.

Condanniamo con fermezza l’uso di termini denigratori verso chi vive una disabilità. Nessuna persona, in nessuna circostanza, può essere insultata o discriminata per ciò che è.

Lorella Ronconi ha saputo trasformare questa esperienza dolorosa in un’occasione di riflessione e sensibilizzazione, ricordandoci che la cultura del rispetto si costruisce con piccoli gesti quotidiani.

Il suo progetto #solounminuto, nato per contrastare comportamenti incivili e l’occupazione abusiva degli spazi per disabili, dimostra che l’educazione civica può fare la differenza, anche se resta ancora molto da fare.

È fondamentale che le istituzioni locali garantiscano strumenti concreti per la sicurezza e la tutela delle persone più vulnerabili.

Allo stesso tempo, la scuola ha un ruolo insostituibile nell’insegnare ai giovani il valore dei diritti umani, dell’empatia e della responsabilità civile.

La società intera deve rifiutare l’indifferenza e reagire a episodi di violenza verbale e discriminazione. Il silenzio non è un’opzione: diventa complice dell’ignoranza e dell’odio.

Ogni cittadino ha la responsabilità di educare con l’esempio, mostrando che rispetto, civiltà e attenzione per gli altri non sono solo valori, ma pratiche quotidiane.

Il CNDDU invita tutti a riflettere sull’importanza di trasformare la rabbia e la frustrazione in dialogo e comprensione, anziché in aggressione e offesa.

Episodi come quello raccontato da Lorella Ronconi devono diventare occasione per rafforzare una cultura del rispetto e della convivenza civile, non per normalizzare l’insulto.

Ogni azione di sensibilizzazione, ogni gesto di rispetto verso i più vulnerabili, contribuisce a costruire una comunità più solidale e giusta.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani continuerà a sostenere iniziative educative e progetti che difendono la dignità e i diritti delle persone con disabilità.

Non c’è civiltà senza rispetto. Non c’è democrazia senza empatia. E non c’è comunità senza responsabilità verso chi è più fragile.

Invitiamo media, istituzioni e cittadini a sostenere iniziative concrete di educazione e sensibilizzazione, affinché simili episodi non si ripetano mai più.

Il rispetto è il primo mattone di ogni convivenza, ed è compito di tutti preservarlo, giorno dopo giorno.

prof. Romano Pesavento - presidente CNDDU



