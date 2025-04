Un incontro pubblico per parlare del futuro dell’Europa

Appuntamento venerdi 2 maggio a Roccastrada con gli Onorevoli Bonafè e Simiani

Roccastrada: un incontro dal titolo “Qual è l’Europa che vogliamo?”, in cui verranno trattati i temi del diritto internazionale, del riarmo, della guerra commerciale avviata dagli USA. Saranno questi gli argomenti al centro di un incontro pubblico programmato dall’Unione Comunale del PD di Roccastrada per il giorno venerdi 2 maggio alle ore 17.30 al Centro Civico di Roccastrada.

Saranno presenti all’iniziativa l’Onorevole Simona BONAFE’, vice capogruppo alla Camera dei Deputati per il Partito Democratico, l’onorevole Marco Simiani, capogruppo PD della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici alla Camera dei Deputati e Francesco Limatola, Sindaco di Roccastrada e Presidente della Provincia di Grosseto. Modera l’incontro Juri Angiolini della Segreteria Comunale PD Roccastrada.

“Viviamo un periodo nel quale il Diritto Internazionale viene considerato carta straccia, al punto che un paese può invaderne un altro senza che l’ONU possa intervenire - queste le parole del Segretario dell’Unione Comunale PD Roberto Calvellini -. L’Europa viene costretta al riarmo dagli Stati Uniti che danno il via alla più grande guerra commerciale a livello globale, tutto questo mentre va ricordato che le guerre commerciali hanno costituito da sempre la premessa per conflitti militari. Improvvisamente, mentre viene a mancare Papa Francesco, il principale costruttore di pace, sia difensore dell’ambiente che difensore degli ultimi, una parte dell’umanità guidata da personalità scellerate, si mette di nuovo a costruire muri e distruggere ponti che la Comunità Internazionale aveva costruito dal dopoguerra ad oggi. In questo scenario internazionale nel quale le grandi potenze mostrano i muscoli al mondo intero, rottamando tutti i trattati che faticosamente sono stati sottoscritti negli anni passati, l’Europa e i suoi cittadini devono chiedersi dove vogliono andare: è questo il tema che tratteremo nell’incontro del 2 maggio ed al quale proveremo a fornire risposte” .

L’invito alla partecipazione all’iniziativa di venerdi 2 maggio è rivolto a tutti i cittadini che intendono far sentire la loro voce per trattare insieme questo tema e per difendere le libertà ed il diritto delle moderne democrazie come quella della nostra Repubblica.

Al termine dell’iniziativa il circolo PD di Roccastrada offrirà un piccolo buffet a tutti i partecipanti.