Un incontro per parlare del futuro della scuola di via Monte Bianco

Grosseto: Dopo l’approvazione del progetto per l’installazione e il noleggio di strutture temporanee a uso didattico per la scuola primaria di via Monte Bianco, avvenuta lo scorso 17 agosto, questa mattina, in rappresentanza del Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’Assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi, l’Assessore all’Istruzione Angela Amante e i Dirigenti Vecchieschi e Carullo, hanno avuto modo di incontrarsi con la Dirigente scolastica Verena Tassinari, la Presidente del Consiglio di Istituto Silvia Balestrieri e un delegato del USP Grosseto Lorenzo Felicioni, per individuare i prossimi passi da attuare in vista dell’inizio dei lavori.



Le operazioni di riqualificazione, che prevedono la demolizione dei plessi di via Adamello e di via Capodistria e la successiva costruzione del nuovo plesso scolastico, necessiteranno del posizionamento, fino al termine dei lavori, di due strutture prefabbricate adibite ad aule scolastiche e relativi servizi.

“La prima struttura prefabbricata verrà installata nell’area di fronte a via Monte Bianco entro il 15 settembre mentre il secondo modulo potrà essere posizionato a partire dal mese di novembre. Per i primi mesi dell’anno scolastico verranno quindi utilizzati anche i locali da demolire – spiegano il primo Cittadino e gli Assessori – I primi di settembre arriverà il progetto esecutivo e potremo procedere con le dovute valutazioni, in attesa di sapere, da parte del Ministero, quale ditta si occuperà dei lavori. Questi ultimi inizieranno concretamente non prima di gennaio 2024. Verranno garantiti tre ingressi alla scuola, per tutta la durata dei lavori, mantenendo l’attuale cancello situato in Via Monte Bianco e spostando leggermente gli altri due situati in via Capo d’Istria e in via Adamello. Una volta individuata la ditta, verranno organizzati degli incontri per concordare le diverse fasi esecutive con l’obiettivo di andare a creare una nuova scuola efficiente e funzionante in grado di accogliere al meglio le generazioni future.”

“Sono felice di vedere un grande interesse da parte dell’Amministrazione comunale nei confronti della nostra struttura e della sua riqualificazione – commenta la Dirigente scolastica Verena Tassinari – Quando si decide di affrontare lavori di questo tipo la comunicazione interna è fondamentale così come la chiarezza e la condivisione di tutti gli aspetti legati ai lavori programmati, compreso quello riguardante la comunicazione all’utenza.”