Un incontro festoso: Re Carnevale visita l'hockey a Follonica.

Follonica: L'hockey a Follonica si sa è una tradizione ma Follonica ne ha altre, una tra tutte il Carnevale. Ogni anno infatti ogni rione allestisce un carro allegorico e partecipa alle sfilate lungo la cittadine del Golfo. A capo della manifestazione folkloristica c'è Re Carnevale, figura interpretata da un cittadino follonichese che con goliardia dirige e promuove la manifestazione.

Quest'anno per a prima volta, in occasione di un partita dei ragazzi dell'U13 del Follonica Hockey, le due tradizioni si sono unite, infatti al PalaArmeni si è presentato in visita proprio Re Carnevale inebriando il palazzetto dello spirito di festa che caratterizza questi giorni Follonica. I ragazzi, felicemente sorpresi, stavano disputando un incontro proprio contro la rappresentativa di Viareggio, città assai più nota per i carri allegorici. I corsi mascherati ha ricordato Re Carnevale di svolgeranno le domeniche di Febbraio 18 e 25.