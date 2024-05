"Un gruppo unito per voltare pagina": Luciano Nucci presenta la squadra di "Sorano Impegno Comune"

Sorano: Dodici consiglieri di cui 8 donne. Luciano Nucci, candidato sindaco della lista civica “Sorano Impegno Comune” presenta la sua squadra. Un gruppo unito, eterogeneo e in grado di rappresentare l’intero territorio comunale.



“Partiamo dallo slogan che abbiamo deciso di adottare e quindi condividere in tutti i supporti grafici e comunicativi che utilizziamo per farci conoscere in questo periodo di campagna elettorale. – commenta il candidato Luciano Nucci – Crediamo che il momento giusto sia ora per cambiare pagina del nostro Comune. Il nostro territorio necessita di un cambio di passo e soprattutto di un cambio di punto di vista, dobbiamo impegnarci a programmare il futuro del comune diversamente da come è stato fatto fino ad oggi”.

L’esperienza imprenditoriale acquisita da Nucci, le relazioni nate e consolidate in questi anni con i diversi ambienti economici e sociali, sia a livello regionale che nazionale, aiuteranno Nucci e il suo gruppo a lavorare con una prospettiva diversa di sviluppo per Sorano e le sue frazioni.

“Questo gruppo di persone che mi affiancherà nella campagna elettorale e spero poi in Consiglio Comunale unisce diverse competenze, età ed esperienze – conclude Nucci -. Tutti vogliono mettersi a disposizione della comunità per realizzare un progetto di sviluppo e di soddisfazione dei bisogni del nostro territorio. Sul simbolo della nostra lista domina il perimetro dell’intero Comune perché crediamo che la nostra forza stia proprio nel territorio e nel suo complesso”.

Luciano Nucci ha 60 anni è imprenditore agricolo e ricopre la carica di presidente del Caseificio di Sorano.

Ecco la lista:

GIORGIO GIULIETTI, 53 anni, dipendente Coop. “Negli ultimi cinque anni ho cercato di rispondere in maniera propositiva alle esigenze del territorio, affrontando con dedizione e impegno i molteplici problemi dei nostri agricoltori . Nei prossimi 5 anni continuerò ad impegnarmi per il nostro Comune e per tutti i cittadini”.

ENRICO PAPINI, 57 anni, libero professionista nel settore turismo. “In questo momento storico dove spesso viene più facile mettersi all’angolo e stare a guardare, io invece credo che sia opportuno adottare altri atteggiamenti, più propositivi. bisogna avere il coraggio di metterci la faccia e cercare di contribuire con le proprie idee ed esperienza allo sviluppo sostenibile del proprio territorio”.

DANIELE BOGGI, 36 anni, operaio. “Sono abituato ad affrontare le situazioni con impegno, cercando sempre di portare a termine gli obiettivi che mi pongo. Mi impegnerò per il bene Comune e lo farò con dedizione, impegno e presenza sul territorio”.

RAFFAELE MINERVINO, 60 anni, Carabiniere in pensione. “Per 13 anni ho avuto l'onore e il privilegio di prestare servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Sorano, dove ho acquisito tanta esperienza. La mia esperienza la voglio condividere con tutta la comunità del Comune di Sorano. Quindi ho deciso di lavorare al fianco del candidato sindaco Luciano Nucci per il bene di tutta la comunità soranese”.

RACHELE BIANCHI, 30 anni, responsabile spedizione presso il Caseificio. “Ho deciso di stare al fianco di Luciano Nucci e quindi essere parte propositiva della lista “Sorano Impegno Comune” in primo luogo per crescere anche in questo ambito, quello che mi auguro è di farlo insieme al nostro territorio”.

MARTA RONCA, 52 anni, operaia. “Credo che una delle caratteristiche più importanti dell’attività politica sia l’ascolto, cioè capire e conoscere gli abitanti e i loro bisogni. Mi impegnerò ad ascoltare i cittadini per lavorare sulle loro esigenze”.

MARTINA BENICCHI, 36 anni, Impiegata. “Ascolto e dialogo sono fattori per me importanti, e sono quelli su cui farò leva per cercare di migliorare in primo luogo il paese in cui vivo e di concerto l’intero territorio comunale”.

TIZIANA PERUZZI, 53 anni, Presidente cooperativa di Comunità. “La mia terra è la mia vita, la mia comunità la mia anima, la mia cittadinanza la mia famiglia. L'amore e l'impegno sono la mia forza. Continuerò a essere a servizio dei cittadini dell’intero Comune”.

ELISA SQUARCIA, 41 anni, impiegata amministrativa. “Ho deciso di cimentarmi in questa avventura a fianco di Luciano Nucci perché credo che mettersi in gioco sia l’unico modo per provare a cambiare rotta e tentare di dare forma alle proprie idee. Mi impegnerò e con l'aiuto di tutti spero di contribuire a disegnare un futuro migliore per il nostro territorio”.

MONICA MORGIANI, 57 anni Consulente tributario. “Io sono una goccia...ma tutti insieme possiamo essere un mare per la crescita del nostro territorio. La mia esperienza lavorativa sarà a servizio dell’intero gruppo. Le difficoltà sono molteplici, ma il mio attaccamento al territorio nel quale sono cresciuta mi spinge a un impegno sempre più deciso”.

FRANCA BERNARDONI, 53 anni, insegnante. “Gli studi in archeologia e le ricerche sul territorio mi hanno portato a vedere le grandi potenzialità nascoste. Credo che con l’ottimismo della volontà e spirito di squadra sia possibile valorizzare al meglio un territorio unico come è il nostro”.

CARLA BENOCCI, 60 anni, già sindaco di Sorano. “La politica è sempre stata una mia passione e ho sempre cercato di farla nel rispetto del prossimo e in maniera propositiva per il territorio. In questa nuova avventura continuerò a mettere a disposizione la mia esperienza e l'amore per il mio territorio”.