Un gruppo elettrogeno per sopperire al blackout del Palazzo di Giustizia

Redazione Grosseto: A seguito dei temporali che hanno colpito Grosseto a partire da ieri pomeriggio, questa mattina, domenica di voto 25 settembre, parte di alcuni locali del Palazzo di Giustizia si sono allagati e l'impianto elettrico di servizio all'edificio è saltato, risultando così non funzionante. La Prefettura ha chiesto aiuto alla Protezione Civile del Comune di Grosseto che ha attivato la Protezione Civile provinciale per la messa a disposizione di un gruppo elettrogeno trasportabile da 20 kwatt.

Grazie all'ausilio di un automezzo con gancio dell'Associazione di volontariato di protezione civile locale "La Racchetta", il gruppo elettrogeno è stato trasportato presso il tribunale. Inoltre, per sopperire alle esigenze di corretto funzionamento elettrico anche l'Aeronautica militare di Grosseto ha messo a disposizione un proprio gruppo elettrogeno permettendo la normale continuazione delle operazioni inerenti le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato.

