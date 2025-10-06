La CRI ringrazia il Comune di Orbetello

Il Comitato della Croce Rossa Italiana – Costa d’Argento desidera esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, e all’intera Giunta Comunale per la rinnovata fiducia accordata anche per l’anno 2025.

Orbetello: Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale, proseguiranno i servizi di protezione civile sul territorio e il progetto “Spiagge Sicure”, che si è recentemente concluso con risultati molto positivi.

Nel corso di un incontro avvenuto nei giorni scorsi, si è fatto il punto della situazione non solo sulle attività appena terminate, ma anche su nuovi interventi e progettualità future che saranno presto sottoposti all’attenzione della Giunta municipale.

Un ringraziamento particolare va anche per la concessione di un ampio spazio comunale, oggi utilizzato dalla CRI come parcheggio per mezzi e come foresteria, destinata ai volontari esterni che partecipano al progetto “Vacanze e Volontariato”: un’iniziativa che consente di coniugare il tempo libero con l’impegno a favore della comunità.

Il sostegno costante del Comune di Orbetello rappresenta un valore fondamentale per il nostro Comitato e per tutti i volontari impegnati quotidianamente al servizio del territorio.