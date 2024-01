Un grande Edilfox s'arrende a Trissino in un quarto di finale di Coppa Italia bellissimo

Grosseto: Un grande Edilfox Grosseto esce battuto (5-3) sulla pista di Trissino al termine di un quarto di finale di Coppa Italia scoppiettante e bellissimo nel quale i ragazzi di Michele Achilli hanno disputato un grandissimo match, uscendo a testa alta, dopo essere andati in vantaggio per due volte e aver sfiorato il colpo del ko a pochi secondi dalla fine e nel primo tempo supplementare. Una prova superlativa di tutta la squadra, a cominciare dal portiere Adria Català, che ha negato decine di occasioni ai campioni d’Italia.



Parte forte il Trissino, ma Català è sempre pronto sui tentativi di Mendez e Cocco, e quando non ci arriva, al 3’, c’è il palo a dargli una mano sul tiro di Gavioli. Il Grosseto agisce però di rimessa e mette in difficoltà con Rodriguez e Thiel. Al 7’ un alza e schiaccia di Saavedra mette i brividi ai campioni d’Italia. Con il passare dei minuti aumenta l’equilibrio e la pericolosità del Circolo Pattinatori che crea ottime occasioni con Paghi e De Oro. Al 15’ arriva il gol capolavoro di Alessandro Franchi, ma non passano nemmeno sessanta secondi e il Trissino pareggia con un gran gol di Gavioli che supera la difesa e piazza la palla alla sinistra del portiere.

Català salva il risultato qualche secondo dopo su un tiro di rigore di Giulio Cocco, che annulla in due tempi. Paghi e Mario Rodriguez, che si fa parare un testa a testa da Zampoli, sfiorano il vantaggio. L’estremo difensore pratese compie un autentico miracolo su Thiel, mentre nel ribaltamento di fronte un grande intervento di Paghi che ferma un contropiede. A 87 secondi dalla fine del tempo il diagonale di Malagoli porta per la prima volta in vantaggio il Trissino. C’è comunque il tempo di un’altra azione, ma il Grosseto fallisce un buon contropiede negli ultimi 5 secondi.

La prima opportunità della ripresa è del Trissino, con Cocco che al 2’ colpisce un palo, al 4’ Malagoli scheggia invece la traversa e la colpisce piena al 7’ in un’azione di contropiede. La super partita di Català prosegue con un miracolo su un contropiede tra Malagoli e Gavioli.

Al 10’ torna in partita l’Edilfox: Thiel serve dalla destra Saavedra: il capitano non ci pensa due volte per battere Zampoli. Al 12’ una grande rete di Pablo Saavedra, che salta un avversario e mette la pallina sul secondo palo, ribalta nuovamente la situazione. La gara è bellissima, con il Grosseto che va vicino al quarto gol, ma subisce al 15’ il pareggio di Giulio Coco, che batte Català con un gran diagonale. A due minuti dalla fine il Cp è a un passo dal gol vittoria: il gran tiro di Saavedra sbatte sulla traversa; i locali non stanno a guardare e a tre secondi dalla sirena il tentativo di Cocco finisce sul palo.

E un palo di Rodriguez, dopo pochi secondi dal via, apre il primo supplementare. Il gambale di Català invece salva Grosseto sul tiro di Mendez. A 2’47 dalla fine del secondo tempo supplementare in contropiede Giulio Cocco aggira Català e mette in rete. A 2’21 ci pensa Diogo Neves a chiudere il match e qualificare il Trissino per la Final Four.

Trissino-Circolo Pattinatori Grosseto 5-3

TRISSINO: Zampoli, Sgaria; Malagoli, Cocco, Gioele Piccoli, Giulio Piccoli, Pinto, Mendez, Gavioli, Neves. All. Thiago Sousa.

EDILFOX GROSSETO: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Faelli All. Michele Achilli.

ARBITRI: Alessandro Eccelsi, Alfonso Rago.

RETI: nel p.t. 14’38 Franchi, 15’22 Gavioli, 23’33 Malagoli; nel s.t. a 9’32 Saavedra, 11’20 Saavedra, 14’39 Cocco; nel s.t.s 2’14 Cocco, 2’26 Neves.

