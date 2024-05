Un grande appuntamento dal Bimboli con Cinzia Pieraccini e tutti i suoi candidati

Castel del Piano: È già sold out la cena e l’iniziativa con Cinzia Pieraccini dal Bimboli. In pochi giorni i posti a tavola in via del Pozzo Stella a Castel del Piano sono stati prenotati in una vera onda di partecipazione.

“Andiamo insieme verso le elezioni dell’8 e 9 giugno – afferma Cinzia Pieraccini, candidata sindaco di Castel del Piano - con la consapevolezza di chi intende costruire un progetto realizzabile e che guardi al futuro di Castel del Piano, crediamo che sia importante procedere su due piani. Da una parte le azioni da mettere in campo subito, su tutte la pianificazione delle attività, tenendo sempre presente che ogni giorno ha uno scopo per la macchina amministrativa, che è quello di risolvere i problemi e seguire i bisogni dei cittadini. Dall’altra gli obiettivi a lungo termine da raggiungere costruendo una struttura qualificata di professionisti che supporti gli uffici nel percorso.”

“Le tre parole d’ordine – Concretezza, Comunità, Futuro – continua Cinzia - si muoveranno su i due piani che dovranno essere costantemente al centro dell’attenzione con CONCRETEZZA, per raggiungere obiettivi che siano sostenibili e per sollevare le famiglie da una sempre più complessa gestione quotidiana; COMUNITÀ, per ricostruire quel senso di appartenenza e di unione che spesso appare sbiadito sotto i colpi di una decadenza che sembra inarrestabile e FUTURO perché solo pensando a Castel del Piano fra 15 anni si possono costruire azioni che ci permetteranno di crescere: mantenere i servizi , sostenere le imprese e favorire l’insediamento di nuove realtà produttive, così da attrarre anche nuove famiglie. Tutto dovrà essere pensato nell’unità dell’Amiata, che ha la necessità di presentarsi insieme su tutti i fronti.

L’appuntamento al Bimboli è importante anche per l’affetto e la passione che lo accompagna. Tante persone che vogliono riaffermare la volontà di vivere a Castel del Piano e viverci sempre meglio insieme. Vi aspetto tutti venerdì sera dai Bimboli!!.”