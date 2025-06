Un gradito ritorno: Luca Peruzzi Squarcia torna al Circolo Pattinatori

Il giovane portiere, cresciuto nel vivaio biancorosso, farà da secondo in A1 e difenderà la porta della Serie B.

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 prosegue la costruzione della squadra che dal prossimo mese di ottobre disputerà, per la sesta stagione consecutiva, il campionato di serie A1. Il presidente Stefano Osti annuncia un gradito ritorno, quello del portiere diciottenne Luca Peruzzi Squarcia, che rientra nella società biancorossa, con la quale ha mosso i primi passi, dopo le esperienze a Castiglione della Pescaia (per due stagioni) e nel Cgc Viareggio, negli ultimi tre anni. Per il Cp è sicuramente un investimento per il futuro: Luca difenderà la porta della squadra di serie B e farà il secondo di Franco Scarso, prelevato dall’Azzurra Novara, in A1.

«Sono contento di aver riportato nel Grosseto il giovane Luca Peruzzi Squarcia - dice il presidente Stefano Osti - un ragazzo che con impegno e tanta passione ha mostrato grandi miglioramenti e può dare per i prossimi anni un contributo importante alla causa biancorossa. Negli scorsi anni abbiamo provato a riportarlo a casa, ma ha sempre preferito rimanere in Versilia, fino agli ultimi mesi, nei quali ha finalmente deciso di tornare nella sua Maremma».

Nel Centro Giovani Calciatori Viareggio Luca Peruzzi Squarcia giocava in B e nell’under 23 e si allenava spesso con la serie A1. Un bagaglio di esperienza che potrà tornargli utile nel Circolo Pattinatori Grosseto.