Un gigante del mare davanti all’Artemare Club: arriva Batello, lo yacht da 80 metri

Ex Amevi del magnate Mittal, oggi Batello incanta l’Argentario con il suo lusso e la sua storia – documentato per l’Archivio dello Yachting da Daniele Busetto

Porto Santo Stefano: Domenica 13 luglio davanti ad Artemare Club una parata di yacht alla fonda tra loro “Batello” di 80 metri - 262,5 piedi di lunghezza, collocato nella lista degli yacht più grandi del mondo. Racconta il comandante Daniele Busetto, che lo ha documentato per l’Archivio storico Yachting del sodalizio.

Batello è una nave da diporto con un passato storico e una nuova proprietà, vantando l'eccezionale maestria artigianale del rinomato Oceanco cantiere navale nei Paesi Bassi, il mega yacht ora noto come Batello ha subito un'evoluzione affascinante, costruito con il nome di Amevi per il miliardario indiano Lakshmi Mittal, in seguito venne rinominato Aalto quando Mittal lo mise in vendita al prezzo richiesto di 80 milioni di euro, pare che il nuovo proprietario sia un miliardario residente negli USA. Alimentato da MTU Motori 16V 595 TE70 che erogano una potenza combinata di 9.100 CV, Batello può raggiungere una velocità massima di 18,5 nodi, mentre si naviga comodamente a circa 14 nodi, gli interni sono lussuosi, progettati da Alberto Pinto, caratterizzati da ampie aree per gli ospiti e 8 cabine VIP. Inoltre, il mega yacht offre una grande jacuzzi comune e due bar all'aperto per il massimo confort del tempo libero. E’ da notare e riflettere che da alcuni anni troppi yacht rimangono alla fonda davanti agli approdi dell’Argentario pur con ormeggi liberi.

Buona sosta e mari calmi e favorevoli a Batello da parte di Artemare Club!