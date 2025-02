Un fine settimana tra natura, arte e creatività a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Un fine settimana all'insegna della cultura a Castiglione della Pescaia.

Per l'ultimo appuntamento con la "Festa dei Musei di Maremma" domenica 2 marzo ingresso gratuito e tante attività al MuVet-Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia e al Museo della Casa Rossa Ximenes.

Una bella occasione per scoprire il patrimonio storico e culturale del territorio e vivere esperienze divertenti tra natura, arte e creatività.

Al MuVet sono in programma due visite guidate gratuite alla collezione con le archeologhe dello staff, alle 10:30 e alle 14:30; alla Casa Rossa, alle 11:00, laboratorio creativo per bambini "Ti conosco mascherina" per costruire le maschere degli animali della Riserva Naturale Diaccia Botrona.

Per il pomeriggio alle 16:00 presso la Sala del Consiglio comunale in Via Cesare Battisti la Commissione Pari Opportunità di Castiglione della Pescaia propone la presentazione del libro "Mi fido di te" di Federico Lorenzi, un romanzo che racconta la storia di Francesco nel suo viaggio tra paura e fiducia che lo porterà a scoprire come l’amicizia possa spezzare anche le corazze più dure.