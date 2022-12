Un fine settimana fra arte e archeologia al Muvet

Il calendario degli eventi natalizie, visite guidate alla nuova mostra e un appuntamento intrigante sul tema della falsificazione con la Guardia di Finanza di Roma.



Castiglione della Pescaia: Sabato 10 dicembre, alle ore 16:00, primo appuntamento fra quelli del ricco calendario “natalizio” offerto dal Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia. Nella struttura di piazza Vatluna sarà possibile ammirare ancora una volta, accompagnati dalle archeologhe del MuVet, i capolavori statuari in bronzo e in marmo concessi in prestito dal Museo archeologico nazionale di Napoli e le due statue in gesso di Antonio Canova prestati dall’Accademia di Belle Arti di Carrara. Tutto questo grazie alla visita guidata straordinaria della mostra "A tempo di danza. In armonia, grazia e bellezza”, prorogata fino a domenica 8 gennaio 2023!

Domenica 11 dicembre, alle ore 11:00, il museo Falchi ospiterà, sul palcoscenico teatrale allestito nella sala delle mostre, l’evento gratuito dal titolo: “Copyright. Il diritto di copia nell'Arte antica”, che prevede la partecipazione straordinaria della “Sezione Tutela Beni Demaniali e di Interesse Pubblico” della Guardia di Finanza di Roma. Con gli esperti in materia, dialogheranno su questo tema stimolante, intrigante e a volte controverso, il direttore dei musei archeologici di Alatri e di Lanuvio Luca Attenni e la direttrice del MuVet Simona Rafanelli.

Per info: 0564927241 – mail: museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it