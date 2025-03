Un fine settimana di eventi dedicati alle donne a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Per sabato 8 marzo il Lions Club Castiglione della Pescaia organizza il convegno "Mimose, Musica e Parole" che si terra a Grosseto presso la Sala Pegaso del Palazzo della Provincia. Un’occasione per riflettere sull’importanza del ruolo delle donne nella società, nella famiglia, nel lavoro e nelle arti.

Saranno presenti il sindaco Elena Nappi e l’assessore Sandra Mucciarini, esempio di leadership femminile positiva con l'amministrazione di Castiglione della Pescaia, composta principalmente da donne, che ogni giorno si impegnano per la comunità.

Alle 16:00, la compagnia teatrale AnimaScenica presenta per la rassegna "Favole e Sogni" alla Biblioteca "Italo Calvino" di Castiglione della Pescaia "Amelia, in volo per la libertà". È la storia di Amelia Eerhart, la prima pilota donna ad aver sorvolato l'oceano Atlantico in solitaria. Sarà un viaggio appassionante per far riflettere grandi e piccini sull'importanza di essere se stessi, andando oltre alle altrui aspettative e stereotipi.

Alle 17:00, presso l'Auditorium delle Scuole Medie di Castiglione della Pescaia, un momento di riflessione e celebrazione dedicato ai diritti, alla storia e al valore delle donne, sui progressi fatti e sulle sfide ancora da affrontare, promosso dall'Associazione Mosaico con il patrocinio del Comune e la collaborazione di ANPI. Interverranno la presidente di Mosaico Antonella Rossi, presidente Mosaico, il sindaco Elena Nappi, il presidente ANPI Graziano Poli, Angela Stefanelli del Coordinamento Donne ANPI Grosseto, Laura Ciampini storica e attivista per i diritti umani. A rendere ancora più speciale l’incontro, la musica di Marianna Tirinnanzi (voce) e Stefano Raddi (chitarra e voce).

Per domenica 9 marzo, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Castiglione della Pescaia presenta un evento speciale per riflettere sull’evoluzione del ruolo femminile nella società: "Donne nel tempo - Le pari opportunità dagli Etruschi al contemporaneo". Attraverso un viaggio nella storia, sarà ripercorso il ruolo delle donne dall’epoca etrusca ai giorni nostri, evidenziando conquiste, sfide e prospettive future per la parità di genere. Un’occasione per celebrare le donne, la loro forza e il loro contributo alla società, con un approfondimento storico e culturale per comprendere il cammino percorso e quello ancora da fare. L'appuntamento è alle 15:00 presso il MuVet - Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" di Vetulonia.

Per tutta la giornata di sabato 8 Marzo l'ingresso al Museo, aperto dalle 10:00 alle 16:00, sarà libero e gratuito per tutte le donne.