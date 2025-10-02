Un euro per Irene: dal 2 al 26 ottobre nei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia riparte la raccolta fondi per Irene Dari

Castiglione della Pescaia: Dopo il successo dell’iniziativa solidale “Un euro per Irene”, lanciata la scorsa primavera, i supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia rinnovano il proprio impegno a sostegno di Irene Dari, la giovane mamma grossetana che, a seguito di uno shock settico causato da un batterio, ha dovuto affrontare l’amputazione degli arti.

Dal 2 al 26 ottobre in tutti i punti vendita Conad di Grosseto (via Senegal, via Clodia, via Scansanese, Pet Store) e di Castiglione della Pescaia, i clienti avranno nuovamente la possibilità di donare almeno un euro al momento della spesa, contribuendo così a sostenere il complesso percorso di riabilitazione e di adattamento che Irene sta affrontando. Chi vorrà potrà dichiarare la propria adesione in cassa al momento del pagamento.

Nella prima fase dell’iniziativa, svoltasi tra marzo e maggio, grazie alla straordinaria generosità dei clienti, sono già stati raccolti 30mila euro, a cui si sono aggiunti i 10mila euro donati direttamente, tramite Clodia, dai dipendenti e dai soci dei supermercati di Grosseto e Castiglione della Pescaia. L’intera somma di 40mila euro è stata versata nel conto corrente dedicato a Irene e aperto dalla Misericordia di Cinigiano.

“Siamo rimasti colpiti dalla risposta della comunità – dichiara Alessio Degli Innocenti, socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto - L’affetto e la solidarietà sono stati incredibili. Ma Irene ha ancora bisogno di noi poiché il percorso riabilitativo che sta affrontando è costosissimo. Per questo abbiamo deciso di rilanciare l’iniziativa. Irene ha fatto parte della nostra squadra per anni e per noi restarle accanto è un dovere. Come Clodia Commerciale, i soci ma anche tutti i nostri collaboratori, andremo ad aggiungere ulteriori 5mila euro a quanto verrà raccolto e donato dalla nostra clientela”.

Conad rinnova quindi l’invito a tutti a partecipare con cuore e solidarietà certi che, ancora una volta, la comunità maremmana saprà dimostrare la propria vicinanza e il proprio sostegno.



