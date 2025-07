“Un’estate sicura passa dai fatti, non dalle polemiche” – Simiani: avanti con i controlli sugli autobus

Il deputato Pd ringrazia le Forze dell’Ordine e rilancia: “Più risorse per prevenzione, educazione e giovani. Il Governo non può restare a guardare”

Grosseto: Negli ultimi fine settimana, le Forze dell’Ordine hanno intensificato i controlli sugli autobus, in particolare lungo le tratte tra Grosseto, Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia. Un’azione necessaria, resa ancora più urgente dai recenti episodi di violenza, tra cui quello che ha visto un giovane accoltellato e gravemente ferito.

Queste zone, frequentate in estate da tantissimi giovani e turisti, richiedono una presenza costante dello Stato per garantire sicurezza, legalità e vivibilità. Per questo i sindaci, in collaborazione con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno definito una strategia condivisa per presidiare con più efficacia i luoghi della movida e prevenire comportamenti pericolosi.

Desidero ringraziare pubblicamente le Forze dell’Ordine, la Prefettura, l’azienda Autolinee Toscane, gli autisti e tutto il personale viaggiante per il lavoro prezioso e costante. La loro presenza non solo garantisce il rispetto delle regole, come il controllo dei titoli di viaggio, ma rappresenta anche un punto di riferimento fondamentale per i cittadini, e soprattutto per i più giovani.

Ho letto delle critiche mosse da alcuni cittadini e da alcune forze politiche, come quella di stamani da parte di Fratelli d'Italia, che attacca l'operato del Comune di Castiglione della Pescaia, dove da maggio si sta lavorando in completa sinergia con il Comitato per la Pubblica Sicurezza e con gli operatori delle associazioni locali. Ritengo che la sicurezza non sia una scelta: è una responsabilità. Ecco perché dico a chi sa solo criticare che le azioni si fanno con i fatti, non con le parole, soprattutto alla luce di ciò che sta accadendo nella città di Grosseto.

In questi giorni mi sono confrontato con la Prefettura e con i vertici dell’azienda di trasporto pubblico, chiedendo un’attenzione particolare e un rafforzamento del supporto operativo alle Forze dell’Ordine. Ho ricevuto ampie rassicurazioni: i controlli continueranno per tutta la stagione estiva.

Sono consapevole che la sicurezza non può basarsi esclusivamente su presidi e controlli. Da sempre ho dichiarato il mio no all'esercito per strada, ma un convinto sì a una presenza capillare e qualificata delle Forze di Polizia. Tuttavia, è evidente che serve un’azione più ampia e strutturale. Il disagio giovanile è reale e deve essere affrontato con politiche educative, culturali e sociali. È per questo che chiediamo al Governo maggiori risorse per i Comuni, da destinare a politiche giovanili, scuole e attività integrative, che supportino le famiglie durante tutto l’anno.

La sicurezza non è solo ordine pubblico, significa prevenzione, ascolto, opportunità. I giovani devono essere accompagnati, educati, sostenuti, anche quando sbagliano. Serve una visione politica chiara, forte e condivisa, che veda unite tutte le istituzioni.

In attesa che il Governo risponda concretamente, con fondi e strumenti adeguati, noi continueremo, come Partito Democratico, a fare la nostra parte.

Ecco perché i controlli non si devono fermare: dobbiamo garantire un’estate sicura, con una reale prevenzione a tutela dei cittadini, dei lavoratori e, soprattutto, delle ragazze e dei ragazzi che scelgono di vivere questo territorio nel 2025 in serenità.

On. Marco Simiani