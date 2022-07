annuncio Cultura & spettacolo Un'estate in musica con il Festival IMOC. Gli appuntamenti del week end 8 luglio 2022

Redazione Grosseto: L’IMOC (International Music Masterclasses Orchestra and Concerts) è arrivata alla sua ottava edizione. Una manifestazione che è cresciuta negli anni ed ha dato a molti giovani la possibilità non solo di perfezionarsi, ma anche di entrare in contatto con il mondo della pratica concertistica professionistica.

Tanti gli appuntamenti della Stagione concertistica IMOC 2022 Questa sera, venerdì 8 luglio ore 21:00, ad esibirsi nel Chiostro della Chiesa di San Francesco sarà il Trio composto da Diego Benocci pianoforte, Massimo Merone violino, Giovanni Vai clarinetto, che proporranno un Concerto di Musica da camera.

I prossimi appuntamenti: 9 luglio ore 18:30 Sala San Paolo della Scuola di Musica Giovanni Chelli – ingresso libero - Concerto violinistico degli allievi di Cristiano Rossi, pianista Livia Zambrini

9 luglio ore 21:00 Sala San Paolo della Scuola di Musica Giovanni Chelli – ingresso libero - Concerto degli allievi di Pianoforte e Musica da Camera di Pier Narciso Masi

10 luglio ore 18:30 Sala Conferenze del Museo di Storia Naturale di Grosseto – ingresso libero - Concerto degli allievi di Canto Barocco di Gemma Bertagnolli, clavicembalista Nicola Lamon

10 luglio ore 21 Sala San Paolo della Scuola di Musica Giovanni Chelli – ingresso libero - Concerto degli allievi di Pianoforte e Musica da Camera di Pier Narciso Masi

