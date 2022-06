Un’estate di concerti e spettacoli a Monte Argentario

Dal 2 luglio al 19 agosto il Comune di Monte Argentario, con l’organizzazione di Ad Arte spettacoli, promuove una serie di eventi nelle piazze di Porto Santo Stefano e Porto Ercole.



Monte Argentario: Da Cirilli a Paolo Belli & Big Band, passando per il rap di Briga, unica tappa in Toscana, per arrivare al cantautorato di Luca Barbarossa e ai musical della compagnia Bit ed Equipe eventi.

Sarà un’estate ricca di eventi quella promossa dal Comune di Monte Argentario per i mesi di luglio e agosto. Con un calendario che spazia dalla musica all’intrattenimento, realizzato da Ad Arte spettacoli, e che propone grandi nomi del panorama nazionale italiano, in due luoghi straordinari: la piazza dei Rioni di Porto Santo Stefano e piazza Santa Barbara a Porto Ercole.

“Per la stagione estiva in corso – dichiara il sindaco di Monte Argentario Francesco Borghini - il Comune di Monte Argentario, oltre ad altre numerose iniziative di vario genere ha inteso organizzare otto serate di intrattenimento equamente distribuite tra le due frazioni di Porto S. Stefano e Porto Ercole. Cantanti ed artisti affermati si alterneranno a giovani emergenti proponendo spettacoli musicali che, ne sono certo, saranno graditi ad ogni generazione. È un primo segnale di ripresa dopo anni di profondo ed obbligato buio legato alla pandemia”.

Si spazia, quindi, dalla comicità alla musica cantautorale, passando per il rap, per arrivare ai musical, al tango e alla musica di orchestra. Tutti spettacoli a ingresso libero, fino ad esaurimento dei 200 posti a sedere previsti nelle due piazze e pensati per accontentare il pubblico fatto da residenti e turisti.

Si parte sabato 2 luglio, alle 21.30, in piazza dei Rioni a Santo Stefano, quando il comico Gabriele Cirilli presenterà “Duepuntozero”. Cosa vuol dire essere aggiornati, connessi, globali e veloci? Con “Duepuntozero”, di Gabriele Cirilli, Mattia Cirilli, Maria De Luca, Lucio Leone, Gianluca Giugliarelli, lo stesso Cirilli riparte dello spettacolo “Mi piace… Di più” e dal grande successo della stagione teatrale 2018/2019, facendo rivivere tante situazioni e tanti personaggi, perché la sua forza è la straordinaria capacità di comunicare che pochissimi hanno e che fa scaturire una risata vera e genuina, come una forza che ristora e appaga.





Il calendario prosegue sabato 9 luglio con il concerto di Paolo Belli & Big Band, sempre a Porto Santo Stefano. Uno spettacolo che celebra una carriera lunga oltre 30 anni, spesa tra musica, teatro e tv: uno show perfetto per intrattenere il pubblico di ogni età.





Venerdì 15 luglio concerto in piazza Santa Barbara a Porto Ercole dell’Orchestra sinfonica città di Grosseto, mentre venerdì 1 agosto, in piazza dei Rioni arriva “La Fabbrica dei sogni”, un musical portato in scena dalla compagnia Bit ed Equipe eventi, con la regia e le coreografie di Melina Pellicano e le musiche e gli arrangiamenti di Marco Caselle Solisti. Uno spettacolo pensato per tutta la famiglia che porta lo spettatore in un mondo magico e affascinante: nella “fabbrica dei sogni” si può viaggiare sul tappeto volante di Aladin, seguire il Re Leone o volare con Mary Poppins, lasciando spazio, appunto, al sogno e alla fantasia.

La musica cantautorale d’autore è protagonista della serata di giovedì 4 agosto, quando sul palco di piazza Santa Barbara a Porto Ercole salirà Luca Barbarossa con “Non perderti niente tour”. Uno spettacolo che prende spunto dall’omonimo romanzo di Barbarossa, pubblicato da Mondadori nel 2021, che racconta un percorso di vita fatto di incontri sorprendenti, avventure inaspettate, passioni e sogni realizzati. A Porto Ercole, quindi, Barbarossa, porterà in scena un racconto suonato, un vero e proprio concerto autobiografico dove la musica è la cornice di una vita dedicata in gran parte a quest’arte e alla chitarra, fedele compagna di viaggio.





Martedì 9 agosto, sempre Porto Ercole, accoglie lo spettacolo Tango Sonos, mentre giovedì 11 agosto arriva, in piazza dei Rioni a Porto Santo Stefano, l’attesa tappa del “Briga Summer Tour”, unica data toscana. Briga, al secolo Mattia Bellegrandi, si fa conoscere nel 2015 partecipando al talent show “Amici di Maria de Filippi” e il suo singolo “Sei di Mattina” diventa una hit e conquista il disco d’oro. Negli anni ha partecipato al Festival di Sanremo e ha all’attivo due libri: “Non odiare me”, pubblicato nel 2016, e “Novocaina. Una storia d’ amore e di autocombustione”, nel 2017. Negli anni ha collaborato e duettato con tanti artisti della musica italiana come Antonello Venditti, Tiziano Ferro, Gianluca Grignani, Gigi D'Alessio, Boosta, Emma Marrone e Patty Pravo.





Il calendario si conclude venerdì 19 agosto a Porto Ercole, con il musical “Celebrities”: la compagnia Bit ed Equipe eventi, presentano un omaggio alle mille sfaccettatura della musica e ai musicisti più acclamati di tutti i tempi: dal pop allo swing, passando per la musica classica e il rock, con lo spettacolo che vede la regia e le coreografie di Melina Pellicano, gli spettatori potranno rivivere la magia dell’arte di Frank Sinatra, Edith Piaf, Michael Jackson e i Queen, per citarne alcuni.





