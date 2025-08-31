Un'escursione nella “Vita segreta della foresta mediterranea”

Lunedì 1 settembre la visita guidata notturna con Giacomo Radi nel Parco di Montioni chiude la rassegna “Le notti della natura” del Parco delle Colline Metallifere

Follonica: L'edizione 2025 della rassegna “Le notti della natura” del Parco delle Colline Metallifere si conclude con l'escursione naturalistica in notturna “La vita segreta della foresta mediterranea” in programma lunedì 1 settembre dalle ore 19 alle ore 23 nel Parco di Montioni a Follonica con Giacomo Radi (foto cover), naturalista, fotografo, divulgatore e consulente scientifico e collaboratore del programma di Rai3 “Geo”.

Il ritrovo è fissato alle ore 18.45 nel parcheggio del ristorante “La foresta”, a Montioni: da lì il gruppo – guidato da Giacomo Radi – partirà per un affascinante viaggio notturno alla scoperta delle bellezze naturali del Parco, per scoprire tutti i segreti della foresta mediterranea. Ai partecipanti è consigliato di indossare abbigliamento comodo e scarpe da trekking (o comunque chiuse, con suola non liscia) e portare con sé la cena al sacco e l'acqua e un repellente per gli insetti.

La partecipazione (massimo 35 persone, non sono ammessi cani e altri animali domestici) è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione: chiamare la sede del Parco delle Colline Metallifere (0566 844247) o la Porta del Parco di Gavorrano (0566 843402; info@parcocollinemetallifere.it).

La rassegna “Le notti della natura” è organizzata dal Parco nazionale delle Colline Metallifere con la collaborazione dei Comuni di Gavorrano, Follonica e Scarlino; la direzione scientifica è di Giacomo Radi.

Nelle foto: un esemplare di fauna nel parco di Montioni



