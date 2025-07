Un'escursione “Nel regno dei gechi” a Cala Violina con le “Notti della natura”

Lunedì 14 luglio con il naturalista Giacomo Radi, collaboratore del programma “Geo” di Rai3

Gavorrano: Cala Violina è l'unico sito continentale attualmente conosciuto che vede la presenza di tre delle quattro specie di gechi che vivono in Italia. E proprio Cala Violina sarà la meta dell'escursione “Nel regno dei gechi” in programma lunedì 14 luglio dalle ore 19 alle ore 23 con Giacomo Radi (foto cover), naturalista, fotografo, divulgatore e consulente scientifico e collaboratore del programma di Rai3 “Geo”. È un evento della rassegna “Le notti della natura”, organizzata dal Parco delle Colline Metallifere con la collaborazione dei Comuni di Gavorrano, Follonica e Scarlino e la direzione scientifica di Giacomo Radi.

Il ritrovo è fissato alle ore 18.45 al parcheggio di Cala Felice: da lì il gruppo partirà verso la cala, in un'affascinante passeggiata notturna alla scoperta delle bellezze naturali del luogo. Ai partecipanti è consigliato di indossare abbigliamento comodo e scarpe da trekking (o comunque chiuse, con suola non liscia) e portare con sé la cena al sacco e l'acqua e un repellente per gli insetti.

Per partecipare (massimo 35 persone, non sono ammessi cani e altri animali domestici) è obbligatoria la prenotazione: chiamare la sede del Parco delle Colline Metallifere (0566 844247) o la Porta del Parco di Gavorrano (0566 843402; info@parcocollinemetallifere.it).

Nelle foto: una specie di geco presente a Cala Violina