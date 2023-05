Un eroe della storia d'Italia raccontato ai "Pomeriggi Culturali a Villa Donati"

Grosseto: Giovedì 25 maggio alle ore 17.00 Domenico Aleotti aprirà il primo incontro su Randolfo Pacciardi che si terrà a Villa Donati nell'ambito dei Pomeriggi Culturali, l'iniziativa ormai molto apprezzata dai cittadini grossetani, che oltre alla loro presenza fisica ai vari appuntamenti presentati, hanno evidenziato la loro partecipazione e condivisione anche attraverso lo strumento informatico. Come è ormai noto il quotidiano online MaremmaNews ospita, nella propria pagina facebook, le dirette degli eventi.







Randolfo Pacciardi è un altro personaggio importante della terra di Maremma, al quale, in linea con la filosofia dei Pomeriggi Culturali, è doveroso dare rilevanza a causa del suo ruolo di spicco nella storia italiana del Novecento, del contributo che ha dato alle lotte per la libertà, alla nascita della Costituzione repubblicana e ai primi passi a livello istituzionale del nascente Stato Democratico. Randolfo Pacciardi è un cittadino di questa terra che ha aggiunto pagine importanti alla storia di questo territorio, che come abbiamo sempre sottolineato, necessita che i suoi personaggi lo accompagnino verso una conoscenza più ampia e puntuale del proprio divenire. Domenico Aleotti parlerà dell'uomo e politico di Giuncarico con passione, la stessa con la quale ha costruito una splendida biblioteca personale con centinaia di volumi; ne parlerà con le informazioni, le conoscenze e le testimonianze che nel tempo ha raccolto, alcune delle quali sono riportate nella pubblicazione da lui curata "L'ultima mossa".

Appuntamento, quindi, importante al quale ci auguriamo possano partecipare in molti.