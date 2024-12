Un encomio dal Comune all'autista coraggioso Mauro Rosati

Orbetello: Una lettera d'encomio da parte del sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, e del consigliere delegato ai trasporti, Ivan Poccia, per Mauro Rosati, l'autista di Autolinee Toscane che con grande prontezza di spirito ha evitato il peggio proteggendo gli studenti e pendolari presenti sul suo autobus dove erano saliti dei malintenzionati.

«Abbiamo appreso dagli organi di stampa – hanno scritto Casamenti e Poccia nella lettera diretta all'azienda - del grave episodio verificatosi su uno dei vostri autobus il 17 dicembre 2024, partito da Grosseto verso le ore 13:25 in direzione Marsiliana, pieno di studenti usciti da scuola e del comportamento esemplare tenuto dal vostro autista Mauro Rosati. In tale occasione, davanti a persone in evidente stato di alterazione, che hanno importunato e addirittura malmenato alcuni ragazzi, per di più, a quanto sembra, anche armati, il signor Rosati ha dimostrato grandissima professionalità, contattando prontamente le forze dell'ordine e mantenendo un sangue freddo invidiabile, cercando anche di tranquillizzare i ragazzi impauriti e di farli sentire al sicuro, per quanto possibile in quella situazione. Questa Amministrazione vuole esprimere la massima vicinanza a tutto il vostro personale e soprattutto, grande ammirazione per l'autista Mauro Rosati, dipendente modello che riteniamo debba essere un esempio per tutti».

Alla missiva del sindaco fa eco, sui social, il consigliere delegato Ivan Poccia, che, come il primo cittadino, esprime la propria ammirazione e riconoscenza: «Vorrei ringraziare pubblicamente – scrive Poccia - Mauro Rosati per come ha gestito questa situazione che poteva degenerare sapendo che anche mio figlio e tanti altri figli di Orbetellani ogni giorno prendono quel bus per andare a scuola. Davvero complimenti e grazie per aver protetto i nostri ragazzi».

Inoltre per Rosati è pronto un riconoscimento che l'amministrazione intende conferirgli pubblicamente: «E' nostra intenzione – annuncia in conclusione Poccia – conferire al signor Rosati un encomio durante il prossimo consiglio comunale per esprimere tutta la gratitudine della nostra amministrazione e della nostra comunità».