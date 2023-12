Un dono per Abio: cena di beneficenza

Grosseto: Giovedì 14 dicembre alle ore 19.30 presso l'Istituto Enogastronomico Leopoldo II, Via F. Meda si terrà la cena di beneficenza a favore di ABIO, Associazione per il Bambino in Ospedale. Il costo della cena è di 40,00 euro e il ricavato verrà devoluto all'Associazione per finanziare parte del progetto "IL BAMBINO AL CENTRO", che consiste in un'importante opera di Umanizzazione Pittorica dei nuovi reparti di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale Misericordia di Grosseto.

Data l'importanza del progetto è fondamentale il coinvolgimento di tutta la comunità e per questo, i Volontari ABIO, vi aspettano numerosi per stare tutti insieme, divertirsi e far conoscere sempre di più la grande iniziativa che li terrà impegnati con una serie di eventi che permetteranno di realizzare "IL BAMBINO AL CENTRO" (per maggiori informazioni si può accedere al seguente link: https://linktr.ee/ilbambinoalcentro)

È richiesta la prenotazione della cena entro il 5 dicembre inviando una e-mail a: segreteria@abiogrosseto.it