“Un Dolce per Paolo”: 5° Concorso di Pasticceria in ricordo di Paolo Peggi

Rotary Club Follonica e IIS Bernardino Lotti di Massa Marittima organizzano una giornata in ricordo di Paolo Peggi, patrocinata dal Comune di Follonica. Appuntamento al MEQ martedì 20 maggio dalle ore 11 Follonica: Il Rotary Club Follonica in collaborazione con gli studenti dell’IIS Bernardino Lotti di Massa Marittima (indirizzo enogastronomico), con il patrocinio del Comune di Follonica, organizzano una giornata in ricordo del pasticcere follonichese Paolo Peggi. L’appuntamento è fissato per martedì 20 maggio dalle ore 11, al Mercato Coperto MeQ in piazza XXIV maggio. Durante l’evento, gli studenti dell’Istituto enogastronomico si cimenteranno in una prova di pasticceria in collaborazione con Stefano Peggi. “Questa esperienza permetterà agli studenti partecipanti di ampliare la propria formazione professionale – afferma l’assessore al Commercio ed attività produttive Stefano Boscaglia - valorizzando e promuovendo la tradizione dolciaria toscana con i suoi dolci tipici realizzati con i prodotti del territorio per i quali lo spazio dello Show-cooking costituirà una vetrina privilegiata”. La giuria del concorso sarà composta da noti ristoratori della nostra zona, da Stefano Peggi e da un rappresentante del Rotary Club. L’evento è aperto a tutti i cittadini, con ingresso libero.

