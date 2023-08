Un cratere di Marte con il nome di Giovanni Picardi storico residente dell'Argentario

Monte Argentario: Se la Senatrice Susanna Agnelli, tra il 1974 e il 1984, come Sindaco ha fatto conoscere l’Argentario nel mondo, il professor Giovanni Picardi, storico residente estivo con la sua famiglia a Porto Santo Stefano, lo farà a livello galattico perché nei giorni scorsi ad un grande cratere di Marte è stato attribuito il suo nome dall' Unione Astronomica Internazionale.



L'ingegner Giovanni Picardi è stato uno dei grandi pionieri italiani dello spazio, protagonista della scoperta dell’acqua nelle profondità del “pianeta rosso” grazie ai suoi studi ingegneristici per la realizzazione dei radar dei satelliti e la sua vita l'ha passata lungamente all'Argentario che amava, è stato tra i primi proprietari di casa all'antico Residence “Il Carrubo” a Porto Santo Stefano e andava per mare nelle bellissime cale del Promontorio con il suo "Fiord", raro motoscafo norvegese per il nostro mare.

Il comandante Daniele Busetto, vicino di casa della famiglia Picardi, festeggia l'importantissimo riconoscimento mondiale con l'esposizione nella sede di Artemare Club di un'opera di sua proprietà realizzata dal noto artista Mario Wongher, ispirata a quella precedentemente prodotta dal sodalizio con la grafica di Alessandro Solari che raffigura Marte con il professore e il suo radar, utilizzata recentemente anche dall' Università la Sapienza di Roma nella comunicazione in tema per ricordare il suo illustre docente.