Un contributo di 180 mila euro dalla Regione per Roccatederighi

Saranno impiegati per la riqualificazione di Via di Mezzo nel centro storico del borgo



Roccastrada: il Comune di Roccastrada è uno dei cinque comuni della Provincia di Grosseto ai quali verranno finanziati i loro progetti dalla Regione Toscana, all’interno del bando del 2022 per i comuni toscani sotto i ventimila abitanti a sostegno della qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e per la rigenerazione degli spazi urbani.

Il progetto meritevole di finanziamento è risultato essere la riqualificazione di Via di Mezzo a Roccatederighi, che prevede il rifacimento di pavimentazioni e sottoservizi, dell’importo complessivo di 250 mila euro di cui 180 mila euro finanziati appunto dalla Regione Toscana. Il contributo è stato ottenuto su una misura relativa alla valorizzazione dei luoghi del commercio, grazie alla presenza del Centro Commerciale Naturale di Roccatederighi di recente costituzione.

Cosa prevede l’intervento: I lavori prevedono una serie di interventi mirati a riqualificare le pavimentazioni stradali di Via di Mezzo, in linea con l’intervento già completato ed inaugurato di Via della Torre a luglio dello scorso anno.

Sarà rimossa la pavimentazione esistente e realizzata una nuova pavimentazione in pietra di trachite, in linea con le caratteristiche costruttive del centro storico. Saranno realizzati nuovi sottoservizi come la rete fognaria, l’impianto di adduzione della rete idrica, l’impianto di rete elettrica e la predisposizione per l’impianto di pubblica illuminazione.

Accertato il contributo regionale, nei prossimi giorni verrà conferito l’incarico per la progettazione esecutiva a cui farà seguito l’affidamento dei lavori che avverrà nella seconda parte dell’anno.

“Con questo intervento andremo a realizzare un ulteriore step della riqualificazione dell’intero centro storico della frazione di Roccatederighi - queste le parole del sindaco Francesco Limatola - nella quale avevamo inaugurato proprio a Luglio scorso il rifacimento di Via della Torre. L’attività di riqualificazione e di recupero dei centri storici è stato e resterà uno dei punti fermi del programma di governo sui quali questa Amministrazione punta per la rivitalizzazione dei nostri borghi e delle nostre eccellenze”.

“Il contributo è stato concesso grazie alla presenza del Centro Commerciale Naturale che si è recentemente costituito e che approfitto per ringraziare - conclude Limatola -. I ringraziamenti vanno anche alla Regione Toscana che anche in questa occasione ha dimostrato particolare attenzione a quei comuni e territori meno densamente popolati che necessitano di recupero e valorizzazione”.