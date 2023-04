Un concorso per gli Istituti alberghieri della provincia

Orbetello: Il Rotary Club Orbetello organizza per il 21 aprile a Orbetello il primo concorso aperto a tutti e tre gli istituti alberghieri della provincia di Grosseto: “Del Rosso” di Orbetello, “Bernardino Lotti” di Massa Marittima e Leopoldo II di Lorena di Grosseto.

Tema della gara, la valorizzazione del territorio. I concorrenti possono utilizzare qualsiasi prodotto purché sia locale e quindi finalizzato a esaltare la nostra terra.

Le classi coinvolte sono la IV Enogastronomia, la IV Prodotti Dolciari e la IV Sala Vendita. I referenti del progetto, prof. Stefano Montella, Giuseppe Villani e Giorgio Geracitano, hanno svolto nei giorni 3 e 4 aprile una preselezione in ogni classe coinvolta nel concorso dove gli alunni in coppia hanno presentato un progetto finalizzato alla preparazione di un piatto.

Per la IV Enogastronomia hanno vinto Giulia Landi e Mellino Giuseppe; per la IV Prodotti Dolciari hanno vinto Riccardo Chiezzi e Federico Sbrana; per la IV Sala Vendita ha presentato il progetto per la gara Dario Giammattei.