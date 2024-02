Un ciclo di incontri a Grosseto per parlare di letteratura ed ecologia

Grosseto: A partire da martedì 20 febbraio, alle ore 16:00, nella sala-biblioteca del Ristorante Essenza, in Piazza Esperanto a Grosseto, inizierà un breve corso di scrittura creativa su “Letteratura ed ecologia”, con la scrittrice toscana Paola Alberti.



Riflessioni che prenderanno spunto dal libro Walden di Henry David Thoreau e dalla sceneggiatura del primo film The Matrix, scritto e diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowski, e un'analisi attenta di come trasmettere, attraverso il testo scritto, il messaggio ambientalista in questo particolare momento storico. Gli incontri saranno dalle 16:00 alle 17:30, il 20, il 27 febbraio e il 5 marzo.

A seguire, in questi stessi giorni, dalle ore 18:00 alle 19:30 si terrà un corso di scrittura creativa su come scrivere un racconto, con lezioni frontali di scrittura e teoria letteraria per scoprire come ideare e realizzare dei racconti nei diversi generi letterari, dal poliziesco al fantasy passando dal rosa. I migliori racconti dei corsisti saranno pubblicati in un'antologia.

La scrittrice Paola Alberti, che terrà i due corsi di scrittura, è stata allieva di Dacia Maraini e di Vincenzo Cerami, è l'autrice di numerosi libri polizieschi ambientati anche nel nostro territorio ed è la presidente del Premio Europa, concorso letterario nazionale rivolto alle donne che scrivono racconti noir, oltre che direttrice artistica della prima edizione del Festival Dalla parte del giallo, che il Comune di Sesto Fiorentino ha organizzato dal 10 al 17 febbraio 2024.

La quota di partecipazione ai corsi comprende la quota associativa a La Compagnia del Delitto, che si occupa di letteratura di genere, e una “bevanda special” di Essenza.

Info-prenotazioni tel. 347 4736920.