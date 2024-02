Un Carnevale tutto in maschera a Aurelia Antica tra babydance e sfilate

Grosseto: È tutto dedicato ai bambini il Carnevale di Aurelia Antica Shopping Center. Il centro commerciale di Grosseto organizza un'altra giornata per i più piccoli: l'appuntamento, rivolto a tutta la famiglia, è per il pomeriggio di sabato 10 febbraio. Dalle ore 16 in galleria andrà in scena una mega-festa di Carnevale, alla quale potranno partecipare tutti gratuitamente, all'insegna del divertimento. Il primo invito è quello di presentarsi mascherati, così da poter partecipare a una “sfilata” in piena regola sul “red carpet” allestito tra le vetrine del centro commerciale. Così i più piccoli avranno l'opportunità di sfilare mascherati sfoggiando i costumi dei loro supereroi preferiti, tra Barbie e Spiderman (le tendenze del 2024) e altri grandi classici come i personaggi Disney e i protagonisti dei film horror più celebri.



Ma non solo: sempre all'insegna del divertimento, e sempre gratuitamente, il sabato pomeriggio di Carnevale di Aurelia Antica Shopping Center propone anche altre attività per festeggiare tutti insieme. Come l'animazione con tanti giochi e attività a misura di bambino, la babydance per scatenarsi a ritmo di musica con le hit del momento e una postazione di truccabimbi, per sfoggiare coloratissime decorazioni.