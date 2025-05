Un brindisi tra le stelle: oggi 100 droni chiudono la Chianti Lovers Week sopra Firenze

Dalle 17 appuntamento alla Manifattura Tabacchi, poi alle 22.30 all’Ippodromo del Visarno la conclusione della settimana di eventi promossa dal Consorzio Vino Chianti. Per la prima volta un centinaio di droni illumineranno contemporaneamente il cielo fiorentino

Firenze: Firenze si prepara ad accogliere un evento spettacolare e inedito: il primo show di droni mai realizzato nel cielo sopra la città, che andrà in scena oggi domenica 11 maggio alle ore 22:30, come gran finale della Chianti Lovers Week.

La Chianti Lovers Week è la settimana di eventi diffusi organizzata dal Consorzio Vino Chianti, con decine di appuntamenti in tutta la Toscana per celebrare il Chianti doc tra degustazioni, incontri, cultura e comunità.

Lo spettacolo finale della Chianti Lovers Week si svolgerà all’Ippodromo del Visarno e sarà anche la chiusura ufficiale del festival del volo Volare, in programma nella stessa giornata: 100 droni sincronizzati daranno vita nel cielo di Firenze a una narrazione visiva in 13 immagini, ispirata al vino come simbolo di relazione, cultura e identità.

Poco prima, sempre domenica 11 maggio, si terrà il Chianti Lovers Closing Party alla Manifattura Tabacchi, ultima tappa ufficiale della settimana: una serata aperta al pubblico con oltre 100 etichette di Chianti Docg in degustazione, street food firmato Tosca – Eccellenze Toscane, Dj set vintage con La Màquina Parlante e performance swing con Studio Swing 22 Firenze.

I biglietti per il Closing Party sono in vendita a 18 euro, comprensivi di calice serigrafato e sacchetta porta bicchiere. Parte del ricavato sarà devoluto al progetto solidale “La Mensa che Viaggia” della Fondazione Solidarietà Caritas Firenze.

Dalla Manifattura Tabacchi chi vorrà potrà spostarsi all’Ippodromo per chiudere la serata guardando il cielo: un momento aperto, gratuito, pensato per lasciare un messaggio semplice ma forte.

“Chiudere la Chianti Lovers Week con uno spettacolo nel cielo di Firenze è un modo per alzare lo sguardo e andare oltre. In un momento in cui a livello globale imperversano conflitti, barriere e nuove paure – spiega Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti – il vino rappresenta ancora un linguaggio universale, fatto di relazione, cultura e bellezza. Abbiamo voluto trasformare tutto questo in un messaggio semplice ma forte, da condividere con la città e con chi crede, come noi, che il Chianti non sia solo prodotto, ma simbolo”.

Info e biglietti:

https://www.ticketone.it/eventseries/chianti-lovers-3879177

www.chiantiloversweek.it