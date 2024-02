Un bellissimo weekend di vela e beneficenza al CNVA con le Soroptimist e Artemare Club

Monte Argentario: Si, un bellissimo fine settimana con clima primaverile all’Argentario ha accolto i tanti equipaggi delle 43 imbarcazioni impegnati nelle regate in programma per il 17 e 18 febbraio, partner del Circolo Nautico e della Vela Argentario per queste due giornate il Soroptimist International Orbetello Costa D’Argento, organizzazione mondiale su base volontaria di donne impegnate in attività professionali e manageriali che promuove l’ avanzamento della condizione femminile, la piena realizzazione delle pari opportunità e i diritti umani, presieduta dalla dottoressa Edy Rita Bronchi, per raccogliere fondi da donare all’Istituto Oncologico Europeo in memoria della vicepresidente del Soroptimist Laura Marangoni.



Nel pomeriggio del sabato al termine del pasta party al Bi-Bar 2.0 di Cala Galera è stato organizzato un incontro presieduto dal vicepresidente Maurizio Belloni presso il Circolo per regatanti e invitati, dove si è parlato del progetto di restauro, in collaborazione con gli studenti dell'Istituto Nautico guidati dal professore Bruno Felleca di “Nicolette” del cutter costruito in Svezia nel 1949 su progetto di Kurt Raimers donato al CNVA dal professor Gino Bologna e a seguire si è tenuto una conferenza del pluricampione orbetellano Andrea Fornaro reduce con il della regata oceanica “Transat Jacques Vabre” con partenza da Le Havre in Francia e arrivo all’isola di Martinica ai Caraibi dopo 4600 miglia di navigazione con il guidone del Circolo Canottieri Aniene, la serata è proseguita con la cena di beneficenza organizzata dal Soroptimist in collaborazione con il CNVA presso il Ristorante Bi-BAR 2.0 di Claudio Fanteria con la partecipazione di circa 90 persone dove Artemare Club ha “vestito” con il blazer yachting del sodalizio Tania Grisostomi la “maestra dei maestri di Tango” della scuola Blue Moon di Grosseto, presenti come “madrine” diverse donne titolate con la stessa giacca.

La situazione del Campionato Invernale di Vela dopo sei prove in IRC guida la classifica overall Silva Tevere Remo con 10 punti, seguito da Vulcano 2 (primo in IRC3) con 14,5 punti e terza posizione per Yankee R il nuovissimo GS40 di Pierfrancesco Costagliola (primo in IRC2) con 15 punti, la classifica ORC vede al comando Silva Tevere Remo sia in overall che in gruppo 1, seconda posizione per Yankee R con 11 punti e terza posizione per Vulcano 2 con 19 punti ma risulta primo nel Gruppo 2.

Il 2 e 3 marzo le ultime due giornate del Campionato invernale e nella serata di sabato alla club house del CNVA è programmata la conferenza del comandante Daniele Busetto di Artemare Club che racconterà delle “Donne di Mare”, un omaggio “all’altra metà del cielo” nell’approssimarsi dell’8 marzo – Giornata Internazionale della Donna, con successivo omaggio con l’esibizione di maestri campioni di Tango su melodie di vere e proprie storie d’amore.