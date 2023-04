Attualità Un bando per il nuovissimo Festival grossetano 21 aprile 2023

Redazione Musica, spettacoli e molto altro; ecco il nuovo Festival ideato dall’Amministrazione comunale per promuovere la cultura e l’intrattenimento.

Grosseto: L’obbiettivo è quello di esaltare gli spazi del centro storico cittadino con la realizzazione di 4 eventi, ad ingresso gratuito, da programmare nel mese di giugno. “Un’iniziativa che necessita dell’individuazione di un soggetto in grado di progettare, organizzare, realizzare e promuovere una rassegna artistica, con ospiti di rilevanza nazionale, che arricchisca l’offerta turistica e culturale del territorio - dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale – Il progetto intende offrire, soprattutto ai giovani e alle famiglie, intrattenimento di qualità, rivitalizzando, allo stesso tempo, l’area delimitata dalle mura medicee”. A fronte di questa necessità il Comune di Grosseto ha quindi indetto un bando, con termine previsto per le ore 12:00 di mercoledì 26 aprile, per trovare un affidatario che, collaborando con gli uffici comunali, dovrà farsi carico di tutti gli oneri connessi alla creazione delle diverse manifestazioni. Seguici





