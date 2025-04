Un’avventura a quattro zampe tra le onde: al via il corso Dog SUP a Follonica

Il Centro Cinofilo NEWFOUNDLY, affiliato AiCS, propone un’occasione unica per tutti gli amanti dei cani e del mare: un corso di Dog SUP in programma nei fine settimana del 4-5 e 10-11 maggio.

Follonica: Si tratta di un’attività innovativa e coinvolgente, pensata per rafforzare il legame tra cane e proprietario attraverso la pratica dello Stand Up Paddle (SUP) in acqua.

Il percorso, articolato in quattro lezioni da svolgersi il sabato e la domenica, si rivolge a tutti i proprietari che desiderano condividere un’esperienza sportiva e formativa con il proprio compagno a quattro zampe. Il corso prevede un approccio graduale, partendo dall’abituazione a terra per arrivare a esercizi via via più complessi in acqua, con l’obiettivo di sviluppare sicurezza, equilibrio e una gestione serena della navigazione.

Le lezioni si svolgeranno tra il centro cinofilo NEWFOUNDLY e la spiaggia di Follonica (o aree limitrofe), in piccoli gruppi di massimo sei binomi per garantire un lavoro personalizzato e in totale sicurezza.

Tutta l’attrezzatura necessaria – SUP, pagaia e giubbotti salvagente per cani e umani – sarà fornita dall’organizzazione.

È richiesto che ogni partecipante sia in possesso di un’assicurazione per responsabilità civile, valida per eventuali danni che il cane potrebbe arrecare alle attrezzature utilizzate.

Le iscrizioni sono aperte fino al 26 aprile e possono essere effettuate online (tramite PayPal o carta di credito) oppure direttamente presso il centro cinofilo che ha sede a Bagno di Gavorrano.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare il numero 347 3531248 (anche tramite WhatsApp).

Un’esperienza imperdibile per chi vuole vivere il mare... in perfetto equilibrio con il proprio cane.