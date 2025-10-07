Un autunno di creatività, scoperta e condivisione al MAGMA e in Biblioteca

Ripartono i laboratori didattici per bambini al Museo MAGMA e alla Biblioteca dal 12 ottobre

Follonica: Con l’arrivo dell’autunno, il Museo MAGMA e la Biblioteca si preparano ad accogliere bambini e famiglie con un nuovo ciclo di laboratori didattici pensati per stimolare la curiosità e la creatività dei più piccoli.

Un ricco calendario di appuntamenti, che da ottobre accompagnerà i bambini attraverso un viaggio tra letture animate, attività manuali e momenti di riflessione, toccando tematiche importanti e suggestive: dai diritti dell’infanzia alla stagione autunnale, fino alla figura di San Leopoldo, patrono amato della comunità e all’attesa del Natale.

Programma completo in locandina.

Costo laboratori Magma: € 4,00

Costo laboratori Biblioteca: gratuiti



