Un anno in Comune con il Servizio Civile Universale

Il Comune di Monte Argentario cerca 2 giovani dai 18 ai 28 anni per il Servizio Civile Universale



Monte Argentario: Il Comune di Monte Argentario accoglierà 2 giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, volontari per il Servizio Civile Universale, da impiegare in due progetti redatti e presentati da Anci Toscana: Progetto “@CCEDO - Facilitare l’accesso ai servizi pubblici online e Progetto “Servizi pubblici in un click: Comuni toscani in rete”

Gli interessati dovranno rispondere all’avviso entro le ore 14:00 del 30 settembre 2022 esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma.

Le attività previste per il Progetto @CCEDO - Facilitare l’accesso ai servizi pubblici online sono leggibili sulla scheda di sintesi pubblicata su www.ancitoscana.it e quelli per il progetto Servizi pubblici in un click: Comuni toscani in rete al sito www.ancitoscana.it

Il progetto prevede un orario di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 444,30 euro. Può presentare la propria candidatura, chi, alla data di presentazione della domanda, possiede i seguenti requisiti: giovani fra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti) cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto il Servizio Civile Regionale)

La domanda di partecipazione può essere presentata per un solo progetto, pena l’esclusione da tutti i progetti.

Non può presentare domanda chi ha già svolto attività di servizio civile nazionale, e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzohttps://domandaonline.serviziocivile.it

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitalewww.agid.gov.it sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Sui siti web del Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.

Info: Comune di Monte Argentario urp@comune.monteargentario.gr.it