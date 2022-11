Un anno di mandato. Il punto della situazione della Sindaca Elena Nappi

Castiglione della Pescaia: La sindaca Elena Nappi, gli assessori della sua Giunta, assieme a tutti i consiglieri di maggioranza, presenteranno martedì 8 novembre alle ore 18:00 in un’assemblea pubblica che si terrà all’interno della sala consiliare in via Cesare Battisti e in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune, il bilancio del primo anno di mandato, gli obiettivi raggiunti, i progetti da realizzare e l’organizzazione degli eventi per le festività natalizie.



«Incontreremo i castiglionesi – anticipa la sindaca Elena Nappi – per ripercorrere nel dettaglio sia il lavoro svolto che quanto abbiamo previsto di realizzare nel 2023, rispondendo alle domande dei cittadini.

E’ il momento, ad un anno dall’incarico che ci ha conferito la popolazione, di evidenziare quanto realizzato nel territorio, che ha vissuto eventi non semplici da gestire come la pandemia e le varie criticità collegate alla guerra fra Russia e Ucraina che stanno producendo gravi danni all’economia locale e mondiale».

«Personalmente – prosegue la prima cittadina – sono convinta di aver creato, nel corso degli ultimi dieci mesi, un ottimo team di persone tra amministratori e dipendenti che lavorano per il bene del paese».

Accanto ad eventi e progetti realizzati e futuri si parlerà delle prossime festività natalizie, evidenziando le difficoltà economiche del momento, dovute soprattutto al caro bollette, ma cercando di non rinunciare alle tradizioni del periodo, grazie ad un ridotto impiego di risorse rispetto al passato in modo che i risparmi possano essere destinati a iniziative a favore delle famiglie in difficoltà.

«Le festività che ci attendono – dice Nappi - saranno all’insegna della sobrietà, non trascurando i nostri bambini che devono godere della magia del Natale. Sono certa che con l’impegno di tutti, cittadini e associazioni, potremo riuscire a mantenere quell’atmosfera di festa che il periodo richiede».

«I comuni, come le famiglie e le aziende – conclude Nappi – stanno attraversando un momento difficile in cui si fa fatica a pagare le bollette, per questo siamo obbligati ad adottare scelte che comportano inevitabili sacrifici, ma lo facciamo coscientemente e condividendoli con la comunità. Abbiamo il dovere di risparmiare per evitare problemi di bilancio, ma senza ridurre i servizi rivolti ai cittadini, né aumentare le loro tariffe».