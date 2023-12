Un altro super match alla pista Mario Parri: il Grosseto ospita il Trissino campione d'Italia

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto ha non ha nemmeno il tempo di esultare per la bellissima, pesantissima vittoria con il Lodi in rimonta, grazie a quattro reti in nemmeno cinque minuti, che il calendario di serie A1 propone per mercoledì sera alle 20,45, nella pista Mario Parri un altro scontro di grande suggestione, contro il Trissino, il quintetto che ha dominato la scena nazionale e internazionale nelle ultime due stagioni, con scudetti, supercoppe e una coppa Campioni.



Per l’Edilfox, tornato al terzo posto, questo match della dodicesima giornata, anticipato a causa degli impegni internazionali delle due rivali, è una ghiotta occasione per regalare ai sempre più innamorati tifosi un’altra notte di grandi campioni, un duello di alta classifica.

I ragazzi di Michele Achilli ritrovano i veneti dopo la bruciante sconfitta ai rigori della semifinale di gara4 e la successiva beffa della squalifica tolta a “Tonchi” De Oro, che non aveva potuto partecipare a quell’incontro sensazionale disputato al Capannino di Follonica.

«E’ una gara che si presenta da sola – dice il tecnico grossetano, Michele Achilli – il Trissino, con lo scudetto sul petto, è al secondo posto ancora imbattuto (con sette vittorie e tre pareggi) e servirà un altro incontro sui livelli di domenica sera per cercare di giocare quantomeno alla pari con gli avversari».

«Sono contento per aver ritrovato in un colpo solo le doti dei miei ragazzi – prosegue Achilli – compattezza difensiva, sacrificio di squadra e cinismo. Per cercare di allungare ulteriormente la serie positiva servirà mercoledì sera la stessa grinta e determinazione, consapevoli che l’avversario è di quelli che non perdonano un minimo errore».

Il Circolo Pattinatori si presenta all’undicesima uscita in campionato con Max Thiel non al meglio della condizione per un fastidio muscolare e con capitan Saavedra (con la doppietta è arrivato in doppia cifra, dieci centri), con una mano dolorante per una pallinata durante il match con il Wasken. I due alfieri biancorossi saranno nel gruppo, pronti a dare il loro contributo.

I biancorossi, attualmente al terzo posto, guardano anche alla classifica in vista della chiusura del girone d’andata, che qualifica ai playoff di Coppa Italia le prime otto. Saavedra e compagni hanno bisogno di quattro punti nelle ultime tre partite (sabato prossimo trasferta a Sandrigo, prima della partita infrasettimanale di Forte dei Marmi), per finire nelle prime quattro e disputare, come l’anno scorso, davanti al pubblico amico i Quarti di finale.

I PRECEDENTI. Nella passata stagione Circolo Pattinatori e Trissino si sono sfidati sei volte. I grossetani si sono imposti in gara3 di semifinale e hanno imposto il pari (4-4) nella partita di ritorno della regular season. Nel bilancio totale degli scontri diretti ci sono cinque successi del Cp, due pareggi e undici affermazioni dei veneti.





(foto Manuel Urracci)