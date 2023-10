Sport Un altro Campione Italiano per il team di Rosanna Conti Cavini 3 ottobre 2023

3 ottobre 2023 163

163 Stampa

Redazione

Grosseto: Un altro Campione Italiano per il team di Rosanna Conti Cavini, Leonardo Balli conquista la cintura tricolore dei Supermedi. Il tanto atteso derby toscano sul ring di Siena tra il fiorentino Leonardo Balli e il senese Simone Bicchi,si conclude con un magistrale gancio destro portato da Balli al mento di Bicchi dopo solo due minuti del primo round. Un colpo di precisione e potenza elogiato anche dal campione Patrizio Oliva durante il commento tecnico di raisport . “ Un sogno che si realizza dopo tanti sacrifici e duri allenamenti, sono partito forte e ho subito approfittato delle incertezze del mio avversario “,sono le prime parole del neo campione italiano dei supermedi il pugile 25enne del team Rosanna Conti Cavini e della manager Monia Cavini, allenato dal maestro ex pugile anche lui gia’ campione italiano con i colori della scuderia grossetana Ivano Biagi.

Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Un altro Campione Italiano per il team di Rosanna Conti Cavini Un altro Campione Italiano per il team di Rosanna Conti Cavini 2023-10-03T15:00:00+02:00 158 it Un altro Campione Italiano per il team di Rosanna Conti Cavini PT1M /media/images/balli-foto.jpg /media/images/balli-foto.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 03 Oct 2023 15:00:00 GMT