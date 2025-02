Un'altra sfida salvezza per il Circolo Pattinatori a Viareggio

Grosseto: Un’altra sfida salvezza attende sabato sera, con inizio alle 21 (diretta streaming sul canale You Tube della Fisr), il Circolo Pattinatori Grosseto sulla pista del Centro Giovani Calciatori Viareggio, un quintetto che si presenta al derby toscano con un ritardo di quattro lunghezze sulla formazione di Massimo Mariotti. Quello che si disputa in Versilia è però un incontro pieno di insidie per il team biancorosso, superato in via Mercurio per 6-3 nel girone d’andata. Una sconfitta che Saavedra e compagni cercheranno di vendicare per fare un ulteriore, forse decisivo passo avanti verso la salvezza diretta e la conquista di un posto nei preliminari playoff. La formazione di casa ha messo insieme appena un punto nelle ultime quattro partite (pareggio contro il Sarzana in casa) ma disputando una serie di incontri intensi, che devono mettere in guardia la compagine grossetana, che dal canto suo arriva all’appuntamento del Pala Barsacchi dopo un pareggio casalingo per 2-2 contro il Monza, al termine di una partita equilibrata, che il Circolo Pattinatori Grosseto, dopo aver subito nel primo tempo la vivacità dei brianzoli, non è riuscito a portare a casa anche a causa di due pali interni colpiti da Pablo Saavedra e per un tiro di rigore non trasformato da Tonchi De Oro. Il Cp ha comunque mosso la classifica ed è apparso in ottima salute, per cui a Viareggio cercherà di vendere cara la pelle e di vendicare la sconfitta subita alla pista Mario Parri lo scorso 13 novembre.

«Ci aspetta una partita molto difficile, contro una squadra che all’andata ha vinto sul nostro campo – dice l’allenatore Massimo Mariotti - anche se, per come avevamo approcciato la partita, il risultato è estremamente bugiardo. Sabato sera andiamo a Viareggio per portare a casa un risultato positivo; anche se abbiamo quattro punti di vantaggio, sarà una sfida complicata. E’ vero anche che abbiamo lavorato bene e veniamo da una serie di belle prestazioni in questo girone di ritorno, a cominciare dalla trasferta di Follonica e dalla gara interna con il Monza»

Mister Mariotti dovrà ancora fare a meno di Gabriel Cairo, che dovrebbe rientrare a fine mese da Barcellona, dopo essersi sottoposto nei giorni scorsi a un secondo intervento al mignolo della mano sinistra. Invariata dunque la lista dei convocati rispetto allo scorso fine settimana: Fongaro, Irace; Giusti, Saavedra, De Oro, Paghi, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan.

Fongaro in Azzurro

A distanza di qualche anno (l’ultimo è stato il portiere Bruni), un giocatore del Grosseto torna a indossare la maglia azzurra della nazionale. Il portiere Filippo Fongaro è stato convocato dal Ct Alessandro Bertolucci per il raduno dell’Italia Under 23 che si terrà dal 30 marzo al 1° aprile a Recoaro Terme in vista degli Europei che si svolgeranno in Spagna. Tra i convocati anche un prodotto del vivaio del Circolo Pattinatori, il portiere Raffaello Ciupi, da qualche anno a Forte dei Marmi.