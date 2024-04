Un'alleanza di eccellenze: Caseificio di Sorano e La Leopoldina insieme per valorizzare territorio

Sorano: Il Caseificio di Sorano, pilastro della tradizione casearia, con una storia che affonda le radici nel cuore del Comune, è orgoglioso di annunciare una nuova e stimolante collaborazione con l’azienda “La Castagna Leopoldina”, altra ormai consolidata realtà del territorio specializzata nella coltivazione dei marroni fiorentini e nella produzione di marrons glaces artigianali e di tutti i derivati della castagna.



Questa collaborazione rappresenta un incontro tra due realtà che condividono lo stesso impegno per la valorizzazione e la promozione delle risorse del territorio.

Entrambe le aziende sono depositarie di saperi antichi, espressi con dedizione e laboriosa manualità e che hanno permesso la creazione di prodotti unici come Il Pecorino Gran Sorano e il Marron glacé della Leopoldina.

Gli incontri e le degustazioni delle scorse settimane presso lo spaccio del Caseificio hanno segnato l'avvio di questo nuovo percorso, offrendo ai visitatori l'opportunità di assaporare i prodotti di spicco di entrambe le aziende . Hanno inoltre confermato la validità dell’inedito connubio tra formaggio e marroni , creando una combinazione di sapori che evoca il profumo dei pascoli maremmani e la solennità dei marroni secolari .

C’è quindi tra le iniziative future il lancio sul mercato di nuovi ed originali prodotti.

Entrambe le aziende ritengono fondamentale non solo far godere il palato ma anche raccontare il valore della materia prima, per questo si stanno programmando escursioni e visite guidate che permetteranno agli appassionati di esplorare le bellezze naturali e culturali della zona, immergendosi nella storia e nei processi produttivi che caratterizzano il Caseificio e La Leopoldina.

Queste attività mirano a creare un'esperienza coinvolgente e formativa, evidenziando l'impegno di entrambe le aziende nella tutela e nella promozione del patrimonio locale.

"Questa collaborazione rappresenta un ponte tra passato e futuro", afferma il Presidente del Caseificio Luciano Nucci ”è l'occasione per celebrare le nostre radici e, allo stesso tempo, per aprirci a nuove possibilità, unendo le forze per far conoscere e apprezzare ancora di più il nostro amato territorio."

Con questa alleanza, il Caseificio di Sorano e La Leopoldina si impegnano a portare avanti una visione condivisa, focalizzata sull'eccellenza e sullo sviluppo sostenibile, contribuendo insieme al rafforzamento e alla valorizzazione dell'intero territorio.