Un agosto ricco di eventi a Roccastrada

Roccastrada: Tanti gli eventi in programma nel comune di Roccastrada nel mese di agosto, dalla musica allo sport, alle tradizioni.

Dal 1 al 3 agosto ROCCATEDERIGHI: Medioevo nel borgo; una festa di rievocazione storica organizzata dalla locale Pro Loco che si svolge nel centro storico del borgo con decine di figuranti in costume e spettacoli a tema.

Giovedi 7 agosto MONTEMASSI: Calici sotto il Castello; Terza edizione di un appuntamento nel corso del quale i produttori vitivinicoli del territorio potranno far assaggiare i loro prodotti nelle vie e piazze del centro storico nelle quali per l'occasione saranno allestiti anche punti di somministrazione cibo e musica dal vivo. La manifestazione rappresenterà uno dei principali eventi non solo del nostro territorio, ma per l'intera Maremma.

Dal 9 al 17 agosto SASSOFORTINO: Sagra del maccherone; Nel parco Fonte di Vandro di Sassofortino si terrà la 46° Sagra del maccherone con un programma ricco di eventi e con alla base questo piatto tipico della tradizione maremmana. Tutte le sere ristorante e bar aperti e spettacoli gratuiti.

Il 14 agosto: ROCCATEDERIGHI Palio storico dei Ciuchi. Alle ore 21.00 inizio del corteo storico ed a seguire la disputa del palio tra le cinque contrade del paese.

Dal 14 al 17 agosto ROCCASTRADA: Sagra del Porcino; la festa organizzata dalla locale Associazione Sportiva Polisportiva Roccastrada propone la degustazione di piatti a base di porcini con ristorante e bar con spettacoli gratuiti tutte le sere.

Eventi vari nella frazione di Montemassi, (come da locandina allegata), tra i quali "Calici sotto il Castello" previsto per il 7 agosto, un evento del Grey Cat Festival dal titolo "La strada" il giorno 9 agosto, il teatro canzone "L'Italia dei controsensi!" il giorno 21 agosto, la presentazione del libro di Irene Blundo "Il maestro Manzi" il giorno 22 agosto e la proiezione del film "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi il giorno 24 agosto, del quale allego specifica locandina.

Inoltre:

domenica 3 agosto ore 21.00 Teatro amatoriale a Roccastrada in Largo Garibaldi;

venerdi 8 ore 21.00 Teatro amatoriale a Piloni in Piazza Roma;

lunedi 11 ore 21.00 a Sticciano "Annastella Gibboni" per la rassegna Paesi in musica a Roccastrada;

domenica 17 alle ore 21.00 a Torniella concerto della banda locale in onore del patrono San Rocco;

lunedi 18 alle ore 21.00 a Roccastrada al Parco del Chiusone concerto dell'Orchestra Città di Grosseto;

giovedi 21 a Torniella "I mesi dello zodiaco" con Giacomo Moscato;

sabato 23 a Piloni, torneo di Palla Eh.