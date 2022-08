Ultimo trittico della poule scudetto per la Spirulin Becagli Bbc a Bologna

Grosseto: Ultima giornata della poule scudetto venerdì e sabato per la Spirulina Becagli Grosseto di scena nel glorioso stadio “Gianni Falchi” di Bologna per affrontare l’UnipolSai Bologna, formazione che ha già vinto il girone, ma che non lascerà nulla di intentato per allungare l’attuale striscia di undici vittorie consecutive. I ragazzi di Jairo Ramos Gizzi, che hanno riportato il baseball grossetano in semifinale dopo quattordici anni, cercheranno di chiudere la la seconda fase con un risultato positivo; lo staff tecnico avrà come obiettivo di verificare la condizione della squadra in vista di una serie che prevede incontri ravvicinati: giovedì 18, venerdì 19, lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24, con la possibilità di tornare in casa della meglio classificata nel fine settimana nella sesta e settima partita.



Nello scorso weekend, Barcelan è stato schierato solo come battitore designato, mentre Ambrosino ha fatto un paio di turni come pinch hitter. L’obiettivo è di averli a posto per giovedì prossimo e al “Gianni Falchi” verranno utilizzati con il contagocce.

«Vogliamo presentarci alla semifinale – sottolinea Filippo Olivelli, direttore sportivo biancorosso – con i giocatori al meglio della condizione e per questo verificheremo le condizioni di Ambrosino e dei lanciatori. Proveremo a tornare da Bologna con quella vittoria che si è sfuggita all’andata, anche se i ragazzi di Frignani sono in gran forma».

«Affronteremo un Grosseto ricco di entusiasmo per l’accesso ai playoff ottenuto lo scorso weekend – sostiene invece il manager emiliano Lele Frignani - Sarà, quindi, un fine settimana di approccio alle semifinali scudetto. Il nostro compito è quello di scendere in campo con attitudine ed intensità che è quello che vogliamo poi portare in campo la settimana prossima. Sicuramente le rotazioni dei lanciatori saranno dettate dal numero di lanci effettuati, per non affaticare troppo i pitcher in vista dei playoff».

Quello tra Bologna e Grosseto è un duello sempre affascinanti e il Bbc spera di ripetere almeno le belle prestazioni dell’andata: gara1 è stata risolta da una volata di sacrificio di Agretti al 3° (1-0), mentre in garadue il Grosseto ha gettato alle ortiche un vantaggio di 3-1 a causa di sette basi ball concesse nel quarto inning.

Nel primo scontro, i due manager partiranno con i loro lanciatori migliori, Jonathan Carbo (4-3, 2.29) e Raul Rivero, anche se probabilmente avranno un impiego ridotto. Sabato il Bbc, privo di Junior Oberto, rimasto a casa per problemi di lavoro, schiererà prima Cozzolino, poi Gonzalez, ma ci sarà spazio anche per Tucci, Bulfone, Hidalgo e Noguera.

Le 3 sfide verranno trasmesse in diretta video sulla pagina Facebook del Bologna.