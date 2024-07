Ultimo giorno di lavoro per Giuseppe Dattilo della Digos. Saluti e ringraziamenti.

Grosseto: Lettera aperta di Giuseppe Dattilo della Digos di Grosseto nel suo ultimo giorno di lavoro prima della meritata pensione.

"È arrivato anche per me il giorno del pensionamento… una data che, nel corso degli anni ed anche a seconda dello stato d’animo nei confronti del lavoro, mi è sembrata ora lontana, irraggiungibile, ora vicina. Troppo vicina.



Tra le date della mia vita, quella del fine lavoro è una data decisamente importante che segna la conclusione di un percorso lungo, circa quarant’anni, e che mi costringe a prendere coscienza di un cambiamento radicale.

La mia esperienza nella Polizia di Stato è iniziata a Torino nel 1986, “alle Volanti”. Il periodo più bello, perché il più ricco sotto diversi aspetti. Al mio fianco colleghi “maturi” che mi hanno trasmesso i valori di questa straordinaria attività dimostrandomi, con orgoglio, l’appartenenza ad un corpo e ad un lavoro difficile, delicato, carico di dignità ed in qualche modo privilegiato per le opportunità di raggiungere sul piano umano, etico e sociale risultati e gratificazioni.

Da Agente a Sostituto Commissario Coordinatore, da addetto a responsabile la mia vita lavorativa è trascorsa prima presso la Questura di Torino e, dal 1997 in quella di Grosseto, dove ho operato presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, poi alla Squadra Mobile e infine alla Digos.

Un lungo percorso attraverso tappe di crescita professionale, muovendomi tra gioia e sconforto, tra soddisfazioni e delusioni che non sono certo mancate. Queste, a volte, si sono rivelate necessarie per ripensare e modulare l’approccio alla realtà in maniera più efficace mantenendo fede a quei valori della Polizia di Stato che, in me, hanno lasciato un’impronta significativa.

Da domani si volta pagina. Incomincia un nuovo capitolo della mia vita. Prima, a sottolineare questo momento per me importante, voglio salutare e ringraziare le persone che lungo il percorso ho incontrato e che mi hanno supportato: colleghi, amici, autorità civili, militari e religiose, gente comune e gente delle grandi occasioni. Con il loro sostegno mi è stato possibile affrontare le sfide quotidiane e ottenere risultati che a volte sembravano impossibili.

Sentirvi al mio fianco, attenti e collaborativi mi ha reso orgoglioso di servire questa comunità, la comunità grossetana. Convinto che servizio ed attività, obiettivi e contenuti hanno senso solo quando gli Operatori di Polizia sono consapevoli della loro funzione e del loro ruolo nella società.

Con un misto di gratitudine e tristezza rivolgo a tutti e a ciascuno un grazie per i momenti trascorsi insieme durante un viaggio arricchito da esperienze condivise, dalle risate, dalle sfide superate e dalle lezioni apprese. Un lungo percorso durante il quale ho avuto il privilegio di lavorare con persone straordinarie, ciascuna delle quali ha lasciato un’impronta decisiva nella mia vita professionale e personale.

Porterò con me i ricordi preziosi e le amicizie sincere che abbiamo, insieme, costruito. Vi auguro il meglio per il futuro e spero che le nostre strade possano incrociarsi ancora. Continuate nell’impegno quotidiano per vincere nuove sfide, sempre con lo stesso entusiasmo e dedizione che so contraddistinguervi.

Per ultimo, ma non certo ultimo un forte grazie agli operatori dei media per il lavoro instancabile, a volte tremendamente delicato, sempre difficile che portano avanti di minuto in minuto. Il loro impegno alla trasparenza ed alla verità è, per tutti noi, una risorsa inestimabile.

Un abbraccio".

Giuseppe Dattilo