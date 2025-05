Ultimo appuntamento del Patentino dell’Ospitalità 2025

Edoardo Reggiani e Lorenzo Tilli di Sei Toscana guidano gli operatori turistici verso pratiche sostenibili per la gestione dei rifiuti.

Castiglione della Pescaia: Domani martedì 20 maggio, alle 17:00 in Sala del Consiglio comunale a Castiglione della Pescaia il ciclo di incontri formativi per operatori turistici chiude con un tema fondamentale: la raccolta consapevole dei rifiuti.

Nel talk ButtaBene, Edoardo Reggiani Direttore di Sei Toscana e Lorenzo Tilli Responsabile della comunicazione di Sei Toscana, guideranno i partecipanti alla scoperta di buone pratiche e strategie per una gestione più sostenibile e consapevole dei rifiuti sul territorio.

Un incontro per fare chiarezza e rispondere a tante domande, e capire come ogni gesto quotidiano possa veramente fare la differenza per l’ambiente.