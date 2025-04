Cultura Ultimo appuntamento del ciclo di conferenze "Forma e carattere della Maremma attraverso la fotografia" 22 aprile 2025

22 aprile 2025 388

388 Stampa

Redazione

Grosseto: Mercoledì 23 aprile alle ore 17:00 presso la sala conferenze del Polo Culturale Le Clarisse, in Via Vinzaglio a Grosseto ultimo appuntamento del ciclo di conferenze "FORMA E CARATTERE DELLA MAREMMA ATTRAVERSO LA FOTOGRAFIA". Si tratta di un ciclo di conferenze sul ruolo storico dei fotografi che con il loro lavoro hanno concorso a definire un’immagine poliedrica della Maremma del ‘900. L’incontro di mercoledì, che vede il patrocinio della Fondazione Grosseto Cultura e del Polo Culturale Le Clarisse, affronterà le trasformazioni urbanistiche e tecnologiche proprie degli anni del boom economico, documentate a Grosseto attraverso l’opera dei Fratelli Gori, interverrà l’avv. Giovanni Gori, Presidente dell’Archivio Fotografico Fratelli Gori. A conclusione della conferenza saranno consegnati i premi ai primi tre classificati del concorso fotografico dedicato alle giovani generazioni. Montepremi di 2.000 euro. I concorrenti hanno prodotto immagini fotografiche sul tema del ciclo stesso delle conferenze.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Ultimo appuntamento del ciclo di conferenze "Forma e carattere della Maremma attraverso la fotografia" Ultimo appuntamento del ciclo di conferenze "Forma e carattere della Maremma attraverso la fotografia" 2025-04-22T10:15:00+02:00 190 it Mercoledì 23 aprile alle ore 17:00 presso la sala conferenze del Polo Culturale Le Clarisse, in Via Vinzaglio a Grosseto ultimo appuntamento del ciclo di conferenze "FORMA E CARATTERE DELLA MAREMMA ATTRAVERSO LA FOTOGRAFIA". PT1M /media/images/fotografare-fotografo-1.jpg /media/images/thumbs/x600-fotografare-fotografo-1.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 22 Apr 2025 10:15:00 GMT